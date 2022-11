Maçanet de la Selva congela els impostos per l’any 2023. L’Ajuntament ha celebrat aquesta setmana un ple extraordinari on es s'ha aprovat inicialment per unanimitat les Ordenances fiscals 2023. Aquestes contemplen millores en el redactat que facilita als ciutadans sol·licitar les bonificacions i accelerar els tràmits relacionats amb els impostos, taxes i preus públics.

L’alcaldessa de la localitat, Natàlia Figueras, ha assegurat en sessió plenària que l’equip de govern actual és conscient que «tot s’ha encarit i que la ciutadania necessita pagar menys». «No s’ha apujat cap impost per l’any 2023, igual que tampoc es va apujar l’any passat», ha assenyalat la regidora d’Hisenda, Anna Fàbregas.