El Jardí Botànic Marimurtra de Blanes acull diverses activitats amb motiu de la 27a Setmana de la Ciència 2022, que profunditza especialment en acostar la ciència a la ciutadania. La jornada més destacada tindrà lloc avui amb un taller i una conferència dedicada als efectes positius de l’arbrat per fer front a un canvi climàtic.

La jornada compta amb la presència d’Enrique Figueroa, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Sevilla, i director de l’Oficina de Sostenibilitat de Sevilla des de l’any 2009. Figueroa és un expert en la matèria que es tractarà a través de sengles activitats allotjades al jardí divendres vinent, així com en utilitzar la natura i la jardineria a favor de la població, per ajudar a combatre el canvi climàtic. Al matí se celebra un taller tècnic que tractarà sobre els efectes positius de l’arbrat en relació a la qualitat de l’aire i les mesures d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. A més, es fa una explicació dels processos en les experiències en tres localitats: Sevilla, on s’ha fet un catàleg d’arbres i arbustos per diferents zones climàtiques; Sant Cugat del Vallès, on s’han realitzat mesuraments sobre arbrat urbà; i l’Hospitalet de Llobregat, on s’han elaborat mesuraments en parc infantils.