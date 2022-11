L’Ajuntament de Tossa ha aprovat un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que estarà vigent fins l’any 2027, amb l’objectiu d’adoptar les mesures necessàries per tal de definir un model de mobilitat d’acord amb el caràcter de vila mediterrània i oberta a l’espai públic. El pla aposta per la mobilitat a peu o en bicicleta, la pacificació d’avingudes com la del Pelegrí o Sant Raimon de Penyafort, o la creació d’aparcaments de zona verda destinades a residents al municipi.

Així mateix es recomana adaptar més passos de vianants a persones amb mobilitat reduïda; ampliar l’amplada d’algunes voreres del municipi; convertir l’Avinguda Costa Brava en un eix per a vianants; adequar una vorera-bici a l’Avinguda Puerto Rico; ampliar la comunicació amb transport públic amb Llagostera i Girona.