La campanya «Recicla vidre per elles» impulsada per l’Ajuntament de Blanes i Ecovidrio ha aconseguit recollir mitja tona d’envasos de vidre per a lluitar contra el càncer de mama a través de dos contenidors roses instal·lats en dos punts del municipi: la plaça Solidaritat i davant de la Biblioteca Comarcal de Blanes.

I és que el passat 19 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, l’Ajuntament de Blanes i Ecovidrio van instal·lar dos contenidors roses en dos emplaçaments del municipi. Tots els envasos de vidre que s’han dipositat des d’aleshores es transformaran en una donació en efectiu a la Fundació Sandra Ibarra, a través d’Ecovidrio. El doble objectiu de la campanya també ha estat mobilitzar la ciutadania a reciclar envasos de vidre per a tenir cura del medi ambient. Al llarg del 2022, la campanya s’ha desplegat en més de 170 ciutats de l’Estat espanyol, entre elles, 16 municipis catalans. En total, Ecovidrio ha instal·lat 400 contenidors arreu del territori.