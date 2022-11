Davallada de voluntaris als hospitals des de la Covid-19

Acompanyar els pacients en situació de solitud o que necessitin suport durant l’hospitalització, oferir suport en punts d’informació, consultes externes, entrades principals i altres llocs on es pugui necessitar, acompanyar pacients vulnerables a fer-se proves mèdiques... aquestes i moltes d’altres són algunes de les funcions dels voluntaris dels hospitals i sociosanitaris, una figura a vegades poc visible però que és fonamental per a millorar la qualitat de l’estada als centres sanitaris de molts pacients.

Quan va irrompre la covid-19, l’activitat de la majoria de voluntaris es va frenar, ja que no podien accedir als centres hospitalaris. Ara, dos anys després, ja l’han pogut reprendre però les associacions que els agrupen s’estan trobant amb una problemàtica que els preocupa: molts voluntaris han plegat. Montse Fàbregas, coordinadora del voluntariat de l’Associació de Voluntaris Amics de l’Hospital (AVAH) del Consorci de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), explica que abans de la covid-19 tenien una quarantena de voluntaris i, actualment, només n’hi ha disset.

Atribueix la davallada a diversos motius però, principalment, al topall d’edat que s’ha establert. «Gran part dels voluntaris són jubilats, des de la covid-19, els que tenen més de seixanta anys ja es consideren població de risc i han de signar un consentiment, d’altra banda, hem fixat que les persones de més de setanta anys ja no puguin fer de voluntaris, per precaució», explica Fàbregas.

Com a contrapunt, concreta que cada vegada hi ha més persones joves que mostren interès a fer-se voluntaris i considera que és una «necessitat nova» de moltes persones que ha sorgit també per la covid-19, per tal d’ajudar els altres.

Malgrat tot, aquestes incorporacions no són suficients i on més fan falta voluntaris és a l’hospital de Blanes i els centres sociosanitaris, com el de Lloret i també, a Blanes. «Els principals perjudicats són els pacients, per exemple en el cas dels sociosanitaris els voluntaris són de gran ajut per al desenvolupament d’activitats per als usuaris i, d’altra banda, a l’hospital de Blanes ara mateix no hi ha cap persona de suport a planta i és molt important que els pacients que no reben visites de familiars ni amics puguin tenir almenys aquest acompanyament que oferim», lamenta la coordinadora de l’associació.

Des de l’agost que estan fent una crida per tal que s’incorporin més voluntaris. Els requisits són, d’una banda, el topall d’edat, i de l’altra, que l’aspirant gaudeixi d’estabilitat emocional. «La feina que fem és de gran sensibilitat perquè tractem amb pacients vulnerables, és important sentir-se bé amb un mateix i prendre consciència de la feina que es farà».

Malgrat tot, concreta que no demanen cap formació específica i la dedicació només és de dues hores a la setmana. «Un cop els passem l’entrevista i entren a formar part de l’equip, sí que fan una formació i, de tant en tant, ens reunim», concreta.

Perfil dels pacients

Els pacients que acompanyen solen ser persones ingressades de llarga estada, per això des de l’associació remarquen la importància de tenir voluntaris als sociosanitaris. «En aquests casos, el suport es fa des d’una altra perspectiva, com per exemple es va a comprar coses que els pacients necessitin i no poden anar-hi, tot i que també els fan acompanyament emocional».

De fet, Fàbregas lamenta que en els últims anys també està creixent el nombre de persones grans que viuen soles i això ho perceben molt quan ingressen a l’hospital o al sociosanitari. D’altra banda, la xarxa de voluntaris també s’està plantejant actuar als domicilis, però Fàbregas apunta que serien casos «molt puntuals». Respecte a això, matisa que «en cap cas volem substituir la tasca d’altres professionals, com treballadors socials, sinó que la complementem; no cal oblidar que som voluntaris i no podem extralimitar-nos de les nostres possibilitats». De fet, lamenta que hi ha serveis de salut i de drets socials amb dèficit de personal i demana més inversió.

Acompanyament en salut mental i altres projectes

L’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital és una entitat sense ànim de lucre, vinculada a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ofereix el seu suport a persones que pateixen un problema de salut o es troben en situació de vulnerabilitat social a través de programes i projectes desenvolupats per un equip de voluntaris i professionals. A part del voluntariat hospitalari i en centres d’atenció primària, també porta a terme altres iniciatives. D’una banda, amb col·laboració amb el club social de salut mental l’Encenall, fan molts tallers per a usuaris i, inclús, els mateixos usuaris acaben formant-ne part i organitzant-ne. Entre altres aspectes, Fàbregas concreta que cusen els noms dels nadons que han nascut a l’hospital en talls de roba per tal que la família tingui un detall quan marxa.

Seguidament, també hi ha un programa d’atenció a les famílies de persones amb Alzheimer o altres malalties. Té com a objectiu proporcionar una major qualitat de vida a aquestes famílies oferint un suport emocional individual i en grup i facilitant la informació rellevant que els ajudi a fer front a les diferents etapes de la malaltia.

D’altra banda, també donen suport a persones en procés de final de vida. El SSID és un servei d’atenció domiciliària per a pacients en situació de final de vida de l’àrea d’influència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Consisteix en el suport d’un cuidador a domicili que s’incorpora en 24/48 hores a la llar, sense cost per les famílies i en el cas que la necessitat no es pugui cobrir per altres tipus de recurs.

Finalment, hi ha el programa d’acompanyament terapèutic integral que pretén afavorir la continuïtat de l’atenció a la persona amb trastorn mental sever i el desenvolupament de la seva autonomia personal, així com una vida de qualitat en el seu entorn.

Hi ha un altre projecte que, actualment i degut a la covid-19, està aturat però esperen reprendre aviat. Es tracta dels pallassos d’hospital, voluntaris formats en moltes disciplines escèniques els permet connectar amb totes les edats i tipus de persones i donen suport a pediatria, sales d’espera i acompanyament infantil a quiròfan, entre d’altres.