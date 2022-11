La memòria del cor de les Guilleries

L’editorial Gavarres acaba de publicar l’obra Històries de les Guilleries, de Xavier Roviró. Tal com descriu l’autor, el llibre és fruit de dos anys de treball en què Roviró ha recollit l’essència dels guillencs així com del seu territori. Tot va començar, però, gràcies a la proposta de l’editorial per materialitzar una idea que l’autor feia temps que rumiava. «Tenia la idea al cap de fer un llibre perquè fa temps que treballo sobre les Guilleries al Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, però m’ho van proposar i vaig dir que sí a la primera. Això va ser fa un parell d’anys». Roviró, resident a Folgueroles, apunta que la seva relació amb aquest territori «ve de lluny»: «Les Guilleries formen part de la meva vida. L’interès va néixer a partir d’un treball de recerca que vam començar a fer amb el Grup de Recerca Folklòrica als anys vuitanta, fa més de quaranta anys. Les Guilleries és un terreny difícil de definir perquè té uns límits clars i difícils alhora, forma part de dues províncies diferents, dos bisbats... No és una unitat administrativa clara i això té una influència al territori, que també és de geografia enrevessada».

Gràcies a aquest recull de narracions plenes de detall, Roviró recull en 42 escrits la manera de fer i de viure d’aquesta comarca i, a través de la seva gent, se’n desprèn una realitat diversa, heterogènia i alhora complexa. «A les Guilleries hi vas perquè vols, i t’enganxa. Té unes planes i unes valls profundes. La gent que hi viu té un caràcter especial i ha estat un lloc molt habitat i molt deshabitat alhora. Tots els racons han sigut habitats, però molta gent ha marxat al llarg dels anys per les condicions de vida. Cal recordar que els embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral van soterrar la meitat de les valls que hi havia». I, si alguna cosa cal destacar d’aquests dos anys d’immersió a les Guilleries, per Roviró és el fet que «els guillencs formen part d’un terreny que és una unitat. Tenen un caràcter particular que va estretament lligat a la terra. Jo m’he endinsat dins les Guilleries a través de la terra i de les persones». El llibre es va presentar divendres a Sant Hilari Sacalm, el dia 19 es farà un acte de presentació a Sant Martí Sacalm i el dia 25 a Santa Coloma de Farners.