La plataforma Aturem la C-32 ha celebrat la sentència del TSJC que declara nul el projecte d'ampliació de la carretera entre Blanes i Lloret de Mar. Segons detalla la plataforma en un comunicat, aquesta era la tercera vegada que el Govern intentava tirar endavant la prolongació de la via i ho feia "incomplint la Llei de Canvi Climàtic" de Catalunya. Per l'entitat, cal explorar alternatives com ara desdoblar la GI-682 per crear un carril bus o estudiar el projecte de tren-tram entre els dos municipis. La plataforma creu que "l'obsessió de la Generalitat" a l'hora de promoure aquest projecte de prolongació "és inexplicable".

Aturem la C-32 reafirmen que l'autopista comptava amb l'oposició del 70% de la gent que va participar en una consulta popular entre els dos municipis. A més, ho veien com un oportunisme econòmic perquè el Govern acceptava que es financés a càrrec de l'antiga concessionària de la carretera i així allargar els peatges de la via del Maresme.

Per altra banda, Aturem la C-32 recorda que el model d'autopista només perpetua el sistema de mobilitat actual, que està quedant obsolet tenint en compte la crisi climàtica que hi ha. A més, la via destruïa diversos paratges de la zona, com ara Sant Pere del Bosc i el Vilar, el darrer corredor biològic que uneix el massís de l'Ardenya-Cadiretes amb el del Montnegre.

Per això creuen que el Govern ha d'apostar per altres alternatives més sostenibles, que passin per fomentar el transport públic i que impliquin menys impacte ambiental i econòmic. Segons l'entitat, els problemes de mobilitat de la zona es podrien resoldre amb una connexió de transport públic.

Després de la sentència, Aturem la C-32 aprofita per demanar al Govern que "desisteixi per sempre" amb el projecte de prolongació de la carretera i que es destini una partida per reforestar i recuperar les zones on es va fer una tala d'arbres al principi de les obres. També demanen al Govern que retirin les denúncies als investigats pels actes de resistència social en l'inici de les obres.

Per últim, aposten perquè la Generalitat desencalli el projecte de desdoblament de la GI-682 entre Blanes i Lloret de Mar per implementar el carril bus, una infraestructura pendent des de fa deu anys, juntament amb un carril bici que vagi en paral·lel. Per altra banda, encomanen al Govern que promogui el projecte de tramvia entre Blanes i Lloret.