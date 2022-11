Recerca i rescat complicat al Montseny. Això el que van viure els Bombers aquest diumenge al vespre i nit. Van haver de fer el salvament d'una parella que es trobava a les Agudes, s'havia desorientat. Però a més, la dona va caure per un torrent i va resultar ferida, sortosament de poca gravetat.

Tot el periple va començar cap a un quart de sis quan els Bombers van rebre l'avís que hi havia una parella desorientada -un home de 37 anys i una dona de 35- a la zona de les Agudes.

Fins al lloc dels fets, hi van desplaçar una unitat de rescat formada pels especialistes dels GRAE i el SEM i quatre dotacions terrestres de suport.

La dona a més, com els van informar, havia caigut per un torrent d'uns tres metres d'altura. Va resultar ferida i presentava, cops a l'esquena a i la cara.

Cap a les set del vespre els Bombers ja van localitzar i visualitzar la parella. Per arribar-hi, com informen des del cos de rescat, van accedir fins a la zona de difícil accés amb un ràpel i junt amb el SEM van realitzar la primera atenció sanitària a la ferida. Posteriorment, van haver de fer tres ràpels més perquè havien de baixar per la llera del torrent on va caura la dona.

Amb això, ja era negra nit -cap a dos quarts de deu de la nit, però el camí ja va ser menys complicat pels Bombers. Els rescatadors després ja van poder arribar fins a la zona on tenien les dotacions terrestres. Des d'aquí, van traslladar els rescatats fins a l'aparcament de Sant Marçal on esperava una ambulància del SEM. La ferida presentava ferides de poca gravetat.