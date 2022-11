La plataforma Aturem la C-32 insta a la Generalitat a dedicar una partida pressupostària a recuperar l’espai de bosc que va quedar arrasat en el marc dels treballs fets el juliol del 2019 per fer l’ampliació de l’autovia entre Blanes i Lloret de Mar. La plataforma ecologista ho demana en resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha declarat nul de ple dret el projecte en considerar que «s’ha evidenciat que no s’ha tingut en compte el factor canvi climàtic en l’expedient en els termes que reculen les lleis 21/2003 i 16/2017 aplicables, i això ens ha de portar a estimar el recurs i, en conseqüència anul·lar els actes impugnats sense la necessitat d’examinar la resta de la demanda», exposa la sentència de l’alt tribunal.

El portaveu d’Aturem la C-32, Joan Mora, celebra la victòria judicial, però subratlla la necessitat de declarar la zona com un espai protegit per tal que sigui inclòs en el Pla Especial d’Interès Natural (PEIN): «Farem un requeriment instant a la Generalitat a què es recuperi tot el que s’ha tallat abans de la suspensió cautelar. També portem molt temps intentant que l’espai sigui PEIN. No té sentit que Tossa sigui PEIN i Lloret no. El més lògic és que això formi part del PAIN del Massís de Cadiretes. De fet, cal recordar que es va descatalogar per fer el projecte d’ampliació i ara que ha quedat anul·lat per sentència té tot el sentit del món que s’incorpori al PEIN».

Tercera aturada

La sentència del TSJC és l’escenificació del tercer projecte aturat per a la construcció d’aquesta infraestructura. «Resulta èticament reprovable que sigui la societat civil, mitjançant entitats amb escassos recursos econòmics, la que hagi hagut de defensar el bé comú fins als jutjats, contra el mateix Govern de Catalunya, per fer respectar la Legislació en matèria de Canvi Climàtic. Més quan vivim precisament en una Emergència Climàtica que fa inexcusable el canvi de polítiques en favor de models més sostenibles i contra projectes com el de la prolongació de la C-32», exposen els ecologistes en un comunicat on també reivindiquen que es retirin totes les denúncies a les persones imputades pels actes de resistència social contra l’inici de les obres.

Mora subratlla la gesta de guanyar el contenciós en un context climàtic que requereix, segons indica, polítiques menys nocives amb l’entorn i un replantejament del sistema de transports. «Nosaltres ens hem de finançar amb recursos d’associacions. Hem hagut d’estirar de donacions per poder tirar endavant els contenciosos administratius i, en canvi, la Generalitat ha posat tots els recursos del món. Ha sigut la lluita de David contra Goliat i no ho teníem gens clar. Per a nosaltres és una gran victòria perquè aconseguim protegir aquest pulmó de Lloret i els recursos hídrics de la riera. És una gran victòria per al territori i per a la humanitat», conclou el portaveu.