La colla dels Diables de Sa Forcanera de Blanes reclama a l’Ajuntament un local per assajar. L’entitat tenia cedit un local on desenvolupava els seus tallers, hi guardava el material i assajava les actuacions, però al mes de juny el consistori els va comunicar que havien de sortir perquè destinaven l’espai, que també usaven altres entitats com els Amics de la Fotografia de Blanes.

El president de la colla, Pol Montserrat, exposa que l’Ajuntament va «ignorar» les seves peticions reiterades de trobar-se fins que van organitzar una «plantada de bèsties» divendres passat davant l’Ajuntament. La trobada amb l’Ajuntament, però, va ser insuficient, ja que per ara els membres de la colla asseguren que no tenen una solució efectiva. Durant la concentració, un centenar de persones va reclamar a l’administració local una solució per a mantenir l’activitat de la colla: «Dins el marc de Blanes nosaltres sempre hi som, en tots els actes i també els que organitzem nosaltres. Tenim una trajectòria, l’any que ve fem 20 anys, i no pensem que s’hagi d’arribar a aquests extrems. Ara mateix ens han fet un pedaç i ens han deixat un tros del teatre municipal, al magatzem del teatre per posar-hi les bèsties, però lo altre ho tenim repartit entre les cases de la gent de la colla. Cal pensar que necessitem un local gran, perquè treballem amb soldadura i tallem ferro o fem fibra de vidre, fem servir dissolvents... Tot això s’ha de tenir en compte», exposa Montserrat. El cap de colla afegeix que l’Ajuntament «podria haver planificat aquesta situació»: «Ens sembla que hi ha hagut una manca de planificació, perquè si ja sabien que ens havien de fer fora del local podrien haver buscat alternatives per a reubicar-nos i no fer el que han fet», conclou.

El grup municipal de Junts també va portar al plenari aquesta reivindicació. El seu portaveu, Joel Comas, afegeix que «el mínim és que tinguin un local per assajar. La manca d’espais és un dèficit molt gran», conclou.