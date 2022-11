La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó una veïna de Santa Coloma per estafar més de 100 persones a través de la compra de bitllets d'avió. Més de 100 afectats l'havien contactat entre 2011 i 2015 perquè els gestionés els bitllets d'avió a països com Brasil, la República Dominicana, Burkina Faso o Mèxic, entre altres. En algunes ocasions es feia passar per treballadora d'alguna agència, i en altres manifestava als clients que treballava per compte propi. Tot i que els afectats pagaven els vols per avançat, de vegades només rebien els bitllets d'anada, d'altres tenia encàrrecs de grup i només en comprava una part, i també havia arribat a fer reserves de vols que després no es van fer efectives.

Durant la vista, l'acusada ha admès ser autora dels fets, i ha acceptat 2 anys de presó que no haurà de complir si paga 242.534,90 euros que li reclamen les víctimes com a quantitat estafada. Amb tot, la suspensió quedarà revocada si l'acusada comet algun delicte durant els pròxims 5 anys i si deixa de pagar la responsabilitat civil, els termes dels quals s'hauran de fixar durant el procés d'execució. La vista s'havia de celebrar el maig, però es va suspendre. A judici una dona de Santa Coloma de Farners per fer més de 130 estafes amb bitlles d'avió inexistents Tot i que la part penal ha quedat resolta, amb sentència ferma, s'ha celebrat el judici per determinar si una de les agències on assegurava treballar té alguna responsabilitat de pagament subsidiària. Tant l'acusada com els responsables de l'agència han negat cap vincle laboral, però alguns clients han manifestat que havia actuat en nom de l'empresa. De fet, des de l'agència han assegurat que són una "víctima més" de la condemnada, ja que han acumulat un deute de 30.000 euros.