L’estudi barceloní Barri Studio ha estat l’equip guanyador del concurs de projectes del nou edifici destinat a Biblioteca Municipal de Tossa, així ho va anunciar ahir l’Ajuntament. La seva proposta es diu «Tres Jardins» i pretén crear una interacció entre la vida social de la biblioteca i la vida natural de la vegetació que l’envolta. El concurs de la redacció del projecte s’ha adjudicat per un import de 33.214 euros. Ara, l’estudi té tres mesos per lliurar el projecte definitiu a l’Ajuntament.

Barri Studio es defineix com un estudi barceloní que integra l’arquitectura i la botànica amb el disseny d’espais exteriors. Aquest despatx també va ser el guanyador de la reurbanització de la plaça Llibertat, a Cornellà de Llobregat, així com del concurs per a fer la plaça Onze de Setembre de Blanes, disseny que van fer de manera conjunta amb l’estudi ECoDesign.

La nova biblioteca, segons es va anunciar el mes de maig, es construirà en uns terrenys municipals de 1.100 metres quadrats ubicats en un solar del carrer Josep Maria Folch i Soler, que es troba a cinc minuts a peu de l’actual equipament i també molt a prop del geriàtric i de l’institut del municipi.