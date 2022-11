L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha instal·lat un total de 22 càmeres fixes de videovigilància a diferents punts del municipi per millorar la seguretat dels veïns. També n'ha incorporat 2 de mòbils. Els aparells estan connectats al sistema de videovigilància central ubicat a la seu de la Policia Local, que permetrà fer un seguiment en temps real i també disposar de les imatges enregistrades. Les càmeres de seguretat i de control s’han instal·lat entre l’11 i el 14 de novembre amb una inversió total de 109.837,38 euros, que inclou el cost de l'adquisició, la instal·lació i el manteniment durant els pròxims quatre anys. La setmana passada ja van servir per identificar l'autor d’un robatori a l'interior de l'Església Parroquial.

El regidor de Governació, Carles Roca, considera que el sistema "millorarà la tranquil·litat dels veïns del municipi" i servirà per activar la Policia Local si és necessari. A més, ha afegit que la funció de les dues càmeres mòbils és "complementar aquells punts negres que ens vagin sorgint de manera puntual". Per la seva banda, l’alcalde de Santa Coloma, Joan Martí, considera que la inversió era necessària després de l’increment de població al municipi els darrers anys, així com una major complexitat en la gestió de la via pública. Ho ha descrit com "un pas important per ajudar la Policia Local en la seva tasca de prevenció i d'actuació".

En paral·lel a la instal·lació de les càmeres, s'ha posat en marxa el sistema de recollida selectiva porta a porta. En aquesta línia, el consistori considera que ajudaran a identificar comportaments incívics relacionats amb l'abocament de deixalles i escombraries. En concret, les càmeres s’han instal·lat en els següents punts i equipaments: Ajuntament, Rambla (3), Centre d’Atenció Primària, Plaça Farners (2), Plaça del Firal (2), Plaça de la Pau, Plaça Sant Sebastià, pavelló de Saioners, estació d’autobusos, carrer Lluís Món i a les urbanitzacions Can Ferragut, Can Oliveres (2), Santa Coloma Residencial (3) i a la carretera vella de Girona i de Riudarenes.