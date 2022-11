Els rumors diuen que Ava Gardner es va enamorar de Tossa de Mar als anys ‘50 quan es va desplaçar a la localitat per rodar algunes escenes de la pel·lícula Pandora y el holandés errante (1951). Fins a la localitat també s’hi va desplaçar el seu xicot, Frank Sinatra, per descansar les cordes vocals -tot i que els cronistes de l’època afirmaven que el cantant estava gelós del coprotagonista del film, James Mason-. Setanta anys després d’aquell rodatge, un dels elements més retratats del municipi avui en dia és precisament una escultura de Gardner de l’any 1998, creada per la gironina Ció Abellí.

Gardner, però, no ha sigut l’única artista que ha quedat embadalida amb Tossa. La cantant sud-coreana YooA, membre de la famosa banda de K-pop, Oh My Girl, ha escollit el municipi selvatà com a escenari de dos dels seus nous senzills Melody i Lay Low. En el primer vídeo, que compta amb més de 5,7 milions de reproduccions a Youtube, la cantant apareix com a protagonista recorrent el centre històric de Tossa, amb algunes escenes on fins i tot apareixen botigues de records del casc antic. La lletra de la cançó apel·la a la mitologia grega i evoca a la simbologia de les sirenes, ja que alerta als qui quedin embadalits per la seva melodia que perdran el cor i l’hauran d’anar a buscar a les profunditats del Mediterrani. En el segon senzill, que supera els 5,9 milions de visualitzacions, l’artista apareix al bell mig del municipi amb una maleta i recorre diversos punts de la localitat. Cal precisar que aquestes dues cançons s’inclouen en el nou EP que porta per títol Selfish. Segons el rotatiu The Korea Herald, aquest és el segon intent de la cantant coreana d’esdevenir solista. L’any 2020 va debutar amb el disc Bon Voyage que va generar certa expectació per la conceptualització naturalista d’alguns temes.

Mentre filmava aquest vídeo musical a Espanya, tots els turistes i locals van començar a aplaudir-me. Era un lloc turístic, així que em feia por que totes aquestes persones em veiessin, però vaig quedar feliç que ho gaudissin. YooA - Cantant de K-Pop

L’artista, el nom real de la qual és Lyu Siah, va saltar a la fama amb la banda Oh My Girl l’any 2015. En una entrevista al rotatiu KoreaJoongAng Daily, Siah va assegurar que durant el rodatge a Tossa «després de cridar ‘tall’ mentre filmava aquest vídeo musical a Espanya, tots els turistes i locals van començar a aplaudir-me. Era un lloc turístic, així que em feia por que totes aquestes persones em veiessin, però vaig quedar feliç que ho gaudissin. Potser la cançó també serà estimada a Espanya!». I, qui sap si d’aquí a setanta anys hi haurà una estàtua de YooA al costat de la d’Ava Gardner. Per ara, la solista s’haurà de conformar amb el cameo de l’escultura de la nord-americana que apareix al videoclip de Melody.

Reacció municipal

La formació Tossa Unida, va reaccionar a l’estrena amb un comunicat a les xarxes on celebrava la gesta. «El videoclip gravat a Tossa mostra paisatges únics de la nostra vila i es refereix a l’entorn com a ‘aquest paradís’. Ens fa molta il·lusió que cantants internacionals escullin el nostre poble com a escenari, és una molt bona oportunitat per promocionar Tossa», va subratllar el partit.