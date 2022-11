El portaveu de Ciutadans a Blanes, Cristhian Ortiz, qüestiona la transparència de l’acord signat entre l’Ajuntament de Blanes i el nou canal de televisió TV La Selva. En un comunicat, el regidor afirma que l’administració local ha «desemborsat més de 20.000 euros i l’alcalde no informa»: «També ens ha assegurat que TV la Selva no està instal·lada en les nostres dependències, just on abans hi havia l’antiga TV Blanes, però ens arriben fotografies de l’interior que confirmarien que si són allà els estudis centrals de TV La Selva». Per tot plegat, l’edil demana una reunió de la comissió de transparència perquè «volem saber si estan pagant de lloguer o, si no ho fan, a canvi de què estan utilitzant instal·lacions municipals, no sigui que estiguin ocupant locals municipals únicament amb el consentiment d’ERC», manifesta Ortiz.

Per tot plegat, el portaveu ha registrat una petició per a reunir la comissió de transparència i que l’alcalde expliqui «les negociacions, el conveni, els tractes, el contracte i tot el relacionat amb la contractació de TV La Selva perquè estem d’acord en disposar d’un mitjà de comunicació, però no que s’estigui portant d’una manera tan fosca». L’edil ha fet extensiva la seva queixa a les xarxes socials: «Portem més de 20.000 euros gastats en un contracte de col·laboració amb Tv La Selva. Després que hagin dit que no utilitzen les instal·lacions, ens han de donar explicacions sobre aquests fets», apunta l’edil en un missatge a Twitter.