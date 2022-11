L'escola Sant Josep de Sant Hilari Sacalm s'integrarà a la xarxa pública a partir del curs que ve. Comptarà amb unes 300 places des dels 3 fins als 16 anys sota la figura d'Institut-Escola. El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ho ha anunciat aquest divendres en una visita al centre on ha explicat que no ha estat "fàcil" però que hi havia voluntat. El col·legi es converteix així en el primer concertat de les comarques gironines a integrar-se a la pública.

Dia de celebració al col·legi Sant Josep. Poc dies després que el centre, gestionat per l'Associació de Pares de Família de Sant Hilari, anunciés que se'ls retirava el concert econòmic de 3r d'ESO i que la seva continuïtat perillava, el conseller d'Educació s'hi ha reunit per anunciar que a partir del curs que ve passarà a ser públic.

Cambray ha explicat que no ha estat una decisió "fàcil" però que estan "contents" i que era "de justícia". Encara s'han d'acabar de concretar alguns detalls com ara com es gestionarà la propietat de l'edifici –a mans privades-, però el compromís és "ferm".

Això implicarà que a partir del curs que ve el centre oferirà unes 300 places públiques –ara té 257 alumnes- des dels 3 anys fins als 16. Tindrà la categoria d'Institut-Escola perquè també té els diferents cursos d'ESO i d'aquesta manera el municipi comptarà amb un miler de places repartides entre aquest centre, l'escola Guilleries i l'institut.

El centre és el primer concertat de les comarques gironines que s'integra a la xarxa pública de la Generalitat des de la publicació del Decret Llei 10/2019 que regula aquesta qüestió, i el 14è de tot Catalunya. Per al curs vinent, el departament n'ha anunciat dos més: un a Manresa i l'altre a Barcelona. En total, s’ha augmentat l’oferta educativa pública en prop de 7.000 places en aquest període.

Cambray ja ha avançat que n'hi ha d'altres en estudi a la demarcació però, de moment, no els ha fet públics.

També ha dit que estan oberts a estudiar-ho "tot". Inclosa la possibilitat d'acabar unint els diferents centres que hi ha a Sant Hilari si el nombre d'alumnes baixa però que, el curs que ve, n'hi haurà tres.

Pel que fa a la retirada del concert econòmic de 3r d'ESO, Cambray ha dit que no poden fer una altra cosa perquè el centre no té el mínim d'alumnes i el portaveu de l'Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm, David Ruiz, ha explicat que han acordat amb el Departament estudiar fórmules per acabar el curs malgrat la delicada situació econòmica que travessen.

Ruiz també ha celebrat la notícia i ha dit que, després d'anys de reclamacions, la reivindicació ha arribat a "bon port". "Hem trobat una solució no només per a l'escola sinó també pel nostre poble", ha insistit. Amb l'anunci, l'associació ha desconvocat la concentració prevista per aquesta tarda i la substituirà per una trobada amb les famílies per explicar-los el nou escenari.