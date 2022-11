Dos anys després de la posada en marxa del banc d’aliments, l’Ajuntament d’Arbúcies i la cooperativa Fiare han posat en marxa les targetes moneder per facilitar l’accés de les famílies vulnerables del municipi als aliments frescos. En un comunicat, l’administració local subratlla que d’ençà que es va iniciar aquest servei, que proporciona fruita, verdura, carn i peix als usuaris de Creu Roja i Càritas, més de 350 persones n’han fet ús.

Arbúcies és sòcia de Fiare des del 2018. Des de llavors s’han desenvolupat diferents projectes amb aquesta entitat com ara el fons per a la promoció de projectes empresarials ESS, operacions de finançament d’inversió com la nova Llar de Jubilats i l’adquisició de participacions de la cooperativa. «Seguim generant eines per ajudar els que més ho necessiten i ho fem de la mà de la banca ètica i l’ESS», apunta Jaume Salmeron, primer tinent d’alcalde.