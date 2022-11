«Els alumnes de Problemàtiques Socials us volem comunicar una incidència que vam veure a l’avinguda Pavos, en un banc del costat del quiosc de l’ONCE», així comença el text que els estudiants de primer de batxillerat de l’Institut s’Agulla de Blanes han presentat a l’Ajuntament després de detectar insults i amenaces racistes en un equipament freqüentat per persones racialitzades. En el mobiliari s’hi podien llegir insults com «un negro muerto es un negro bueno» o «todos los moros tendrían que comer cerdo todos los días».

«Un dia va venir una alumna i em va dir: Pilar, hi ha un banc amb pintades d’odi davant de casa meva. Rumiant vam veure que hi podíem fer una activitat al voltant d’això en el marc de l’assignatura i vam valorar a classe què era el vandalisme, què era el delicte d’odi... Total, que es van començar a implicar i vam fer quatre grups de treball i es van repartir les tasques. El resultat va ser una nota de premsa, una carta a l’associació de veïns, una instància i la publicació a la web de l’institut», explica la professora que dirigeix l’assignatura, Pilar Pascual.

Un dia va venir una alumna i em va dir: Pilar, hi ha un banc amb pintades d’odi davant de casa meva. Rumiant vam veure que hi podíem fer una activitat al voltant d’això en el marc de l’assignatura Pilar Pascual - Professora de l'institut s'Agulla de Blanes

La mestra subratlla que els alumnes «tenien clar que això no era una pintada qualsevol»: «A poc a poc s’hi han anat implicant tots i vam anar conjuntament amb comitiva a l’Ajuntament a entrar la instància. També volia que veiessin com funciona el procediment administratiu. Ara tenim la còpia física. En el text detallen com s’han trobat el banc i demanen a l’Ajuntament que pinti el banc amb la bandera panafricana», afegeix. De fet, els alumnes també exposen que la procedència de moltes famílies de l’institut s’Agulla «és molt variada»: «Els avis dels estudiants de primer d’ESO són de 19 països diferents, 20 si hi incloem Espanya. Sentim que cap persona hauria de rebre aquest tipus d’insults».

En el text enviat a l’associació de veïns i a l’Ajuntament, insten a l’administració a «prendre mesures»: «No és només un banc. Són milions d’actes racistes i incívics que passen cada dia i que ofenen a moltes persones», subratllen.

Nahisetu Sumareh explica que no s’hauria imaginat que tota la classe s’implicaria per treballar conjuntament per arreglar el banc: «Un dia estava caminant i vaig veure el banc ple d’insults i amenaces cap a la comunitat musulmana. En aquell moment em vaig sentir com si fos un atac personal perquè jo sóc negra i no és la primera vegada que em trobo amb coses així. M’ha passat fins i tot que caminant pel carrer un noi em digui que els immigrants hem de marxar. Aquestes situacions et fan sentir exclosa i cansen molt. Se suposa que vivim en un lloc tolerant i on ens podem expressar i parlar des del respecte. El meu pare i molta gent del barri seu en aquell banc i sé que les persones ho van rebre com un atac». La jove afegeix que tots els companys s’han bolcat en treballar per la causa: «Els meus companys s’han posat a la nostra pell i hem proposat coses per fer aquest petit canvi. Crec que hem fet un projecte que ha quedat bastant bé», resumeix.

Un dia estava caminant i vaig veure el banc ple d’insults i amenaces cap a la comunitat musulmana. En aquell moment em vaig sentir com si fos un atac personal perquè jo sóc negra i no és la primera vegada que em trobo amb coses així. Nahisetu Sumareh

Una de les seves companyes de classe, Dua Ahriouil, afegeix que volen que el banc sigui pintat amb els colors de la bandera panafricana. «Hem escrit notes de premsa, també hem explicat els fets a l’associació de veïns i en la instància a l’Ajuntament demanem que arreglin el banc perquè pensem que un municipi turístic com Blanes no hauria de tenir els bancs amb aquestes pintades. La bandera panafricana representa l’alliberament negre i gairebé totes les banderes africanes porten un dels seus colors (vermell, negre i verd). Ara estem a l’espera de la resposta a la instància per part de l’Ajuntament».

Hem escrit notes de premsa, també hem explicat els fets a l’associació de veïns i en la instància a l’Ajuntament demanem que arreglin el banc perquè pensem que un municipi turístic com Blanes no hauria de tenir els bancs amb aquestes pintades. Dua Ahriouil

Les dues alumnes conclouen que la lliçó més valuosa de tot plegat és que «hem après a prendre acció de les coses injustes que passen en el nostre entorn».