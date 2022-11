«Després del dictamen de la Comissió Assessora que diu el mateix que ja vam advertir des de Ciutadans, que no es podran treure les multes del radar, l’alcalde ha de donar explicacions perquè hi ha moltes qüestions pendents». Així es va pronunciar el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Hernández, després que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat hagi indicat que l’Ajuntament no pot retirar les multes imposades als conductors que van ser caçats reiteradament pel radar de l’avinguda de Blanes. Hernández va assegurar que l’alcalde «estava enganyant a la gent quan deia que els retiraria les sancions perquè sabia que no ho podria fer, li havíem advertit nosaltres i també la secretaria del Consell Comarcal». Per al regidor liberal, tota aquesta situació ha sigut «una fugida endavant» que ha provocat també una «despesa econòmica innecessària» tant per la instal·lació i posterior retirada del radar «com per la contractació d’un informe extern de 6.000 euros». Hernández demana a l’alcalde que comparegui per donar explicacions.