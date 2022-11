L’Ajuntament de Lloret de Mar ha habilitat un nou centre de dia per a persones sensellar. L’espai, ubicat al carrer Hipòlit de Lazaro, s’ha batejat amb el nom de «El Kaliu». De fet, s’ha traslladat d’un pis situat al carrer de la Verge de Lloret a un nou indret al carrer Hipòlit Lazaro, al costat del Centre de Distribució d’Aliments, a davant de la Biblioteca.

Segons va avançar l’emissora local, Nova Ràdio Lloret, l’espai fa 112 metres quadrats, ofereix diferents serveis a les persones que no tenen casa. Com, per exemple, dutxes i rentadores, una cuina i esmorzar, a més de tècnics professionals que tenen com a objectiu treballar per a la reinserció d’aquest col·lectiu. L’any passat es van atendre 51 persones. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va destacar aquest dilluns durant la inauguració que «és imprescindible aquest treball conjunt, que permeti reforçar i recuperar les xarxes familiars, socials i comunitàries, no com a finalitat assistencialista, sinó enfocat a la reinserció».

L’any 2013 l’Ajuntament de Lloret va fer una diagnosi de la situació de sensellarisme al municipi, arran de la detecció de diferents situacions de manca d’habitatge i d’altres situacions de precarietat. Fruit del resultat d’aquest estudi, el 2015 es va obrir el centre de dia, un espai provisional ubicat al carrer de la Verge de Loreto de Lloret per donar una primera atenció a aquesta problemàtica. En paraules de la regidora de Benestar i Família: «El 2015 aquest pis s’obre com una prova pilot i després de set anys podem confirmar que és un projecte necessari per a Lloret. Ara, amb aquestes instal·lacions noves i l’experiència que hem dut a terme al llarg d’aquests anys, volem donar resposta a noves realitats que formen part del nostre municipi i hem replantejat el projecte i establert nous protocols», va exposar Arantxa Jiménez. L’any 2021 es varen atendre 51 persones a l’espai provisional.

Una problemàtica en augment

Els beneficiaris del centre de dia són persones que es troben sense llar o amb un habitatge inadequat i/o insegur, i que resideixen a Lloret de forma habitual. Majoritàriament, segons apunta l’Ajuntament, són homes sols, tot i que s’ha detectat una problemàtica invisibilitzada que afecta dones. El servei de centre de dia obrirà inicialment tres dies a la setmana, en horari d’atenció al públic de 9 a 13 h, i estarà integrat per dos professionals. S’establiran unes normes bàsiques de convivència i comportament dins de l’espai que permetin el bon funcionament.

L’exclusió residencial, en els últims anys, agreujada arran de la pandèmia, ha esdevingut una problemàtica cada vegada més estesa a Catalunya. El mes de març del 2020 es comptabilitzaven 3.690 persones sense llar ateses per les àrees bàsiques de serveis socials a Catalunya, mentre que a l’octubre del mateix any aquesta dada es va enfilar a 4.458 segons el Pla estratègic de serveis socials 2020-2024.