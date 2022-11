Les actuacions previstes a la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a Santa Coloma de Farners han quedat suspeses amb el compromís d'analitzar-ne les alternatives. Aquesta ha estat una iniciativa promoguda per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats, en el marc de la negociació amb el govern espanyol dels pressupostos generals de l'Estat per al 2023. L'acord preveu tirar endavant un estudi de viabilitat tècnica del traçat alternatiu plantejat i econòmic per part de Red Eléctrica, responsable del projecte. Si el resultat és positiu i amb un cost "similar o inferior" al del projecte vigent, el compromís és "agilitzar les modificacions necessàries" per aturar-lo definitivament i apostar per la nova solució.

En l'acord també es recull que aquesta alternativa ha de tenir el vistiplau de totes les parts involucrades. El diputat gironí al Congrés, Joan Margall, ha volgut posar en valor "la força negociadora d'Esquerra Republicana" per aturar la MAT tal com estava plantejada fins ara. Margall ha recordat que es tracta d'una "reivindicació històrica, liderada pel territori, per fer front a un projecte gegantí que implicava trinxar-lo". El compromís d'Esquerra Republicana, ha afegit, és "continuar treballant per a una alternativa menys agressiva per al medi ambient".

Per la seva banda, el senador gironí, Jordi Martí Deulofeu, considera que l’acord "és només un primer pas cap a la paralització definitiva i la derogació del projecte". Així mateix destaca que la suspensió de les actuacions és "el reconeixement a la feina feta des de fa temps pels ajuntaments, el món local i la Plataforma NO a la MAT Selva, en defensa d’alternatives pel que fa al traçat i a les necessitats energètiques reals del territori".

Per últim, l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, s'ha mostrat satisfet perquè, segons ha dit, l’acord de suspensió arriba "després de molts anys de lluites compartides amb tothom del territori per evitar un disbarat, quan semblava que no ho podríem tombar". Per l’alcalde, la suspensió "ha d'obrir la porta a una manera diferent de solucionar els problemes d'energia, tenint en compte l’impacte mediambiental i la salut de la ciutadania".

El batlle ha agraït a la plataforma No a la MAT Selva "la seva perseverança durant tots aquests anys" que han estat gairebé 30, i al grup parlamentari d’Esquerra Republicana a Madrid "per haver trobat el desllorigador que posi punt i final a aquest malson". "Avui és un gran dia per Santa Coloma de Farners, per la comarca de la Selva, però també per tot el país, perquè hem demostrat que les coses es poden fer diferent de com algú les projecta en un despatx", ha conclòs.