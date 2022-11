El ple de Blanes va aprovar ahir les al·legacions presentades per requerir la formulació de la Modificació puntual de la normativa del Pla Parcial Urbanístic del sector Costa Brava que, en concret, instava a desestimar els terrenys adjacents a l’escola Sa Forcanera com a possible ubicació per al nou tanatori del municipi.

L’oposició en bloc, formada pel PSC, Blanes en Comú Podem, Junts per Blanes, Ciutadans i els quatre regidors no adscrits, va criticar la «manca de transparència» del govern d’Esquerra Republicana pel que fa als usos del Pla Parcial. «La junta de compensació va presentar al·legacions el 3 de juny i fins a cinc mesos més tard, i només després de la pressió de tota l’oposició i de la creació d’una comissió de transparència, s’han respost. Ens sembla que tanta opacitat i poca transparència que han aconseguit que tota l'oposició per primera vegada es posi d'acord. Això no ho havia vist mai», va exposar la portaveu socialista, Pepa Celaya.

En la mateixa línia es van manifestar la resta de grups de l’oposició que, alhora, van subratllar la necessitat d’un nou tanatori i un possible crematori que respongui a les necessitats del municipi. De fet, des de Junts van insistir que la proposta d’ubicar el tanatori dins el Pla Parcial i, en concret, en els terrenys adjacents a l’escola, va sorgir del govern: «Volem veure-ho tot de manera més clara i posar llum a la foscor perquè hi ha moltes coses que no sabem. Volem convocar la comissió de transparència per fer una nova reunió i posar llum a la foscor. També volem que es faci el text refós per donar viabilitat i que altres serveis que estiguin interessats en el Pla Parcial puguin tirar endavant. Celebrem que, per fi, s’hagi pogut donar resposta a l’AMPA de Sa Forcanera, als veïns de Mas Enlaire i a la Junta», va exposar des de Junts Mia Ametller.

Cal recordar que l’equip de govern havia desmentit, fins i tot emetent un comunicat a la web de l’Ajuntament el 19 de juliol, que «no és cert que s’hagi decidit la ubicació d’un nou tanatori a la ciutat davant d’un centre escolar». Fins ara l’equip de govern havia insistit que «en el cas que hi hagi qualsevol novetat sobre aquesta qüestió, es farà pública i es comptarà amb l’opinió i la participació ciutadana».

L’AMPA de l’escola Sa Forcanera també havia manifestat la seva disconformitat pel que fa a ubicar un nou tanatori en els terrenys adjacents. Al mes de juliol l’entitat va fer un comunicat al·legant «malestar amb l’equip de govern» i van posar una pancarta a la plaça dels dies Feiners amb el missatge «nosaltres votem, ells menteixen. No al tanatori». Des de l’AMPA també van organitzar una recollida de signatures per protestar contra la ubicació de l’equipament.