Un incendi en un habitatge de Lloret ha deixat tot un menjador cremat.

El foc s'ha declarat cap a un quart de deu del matí, en un pis del carrer de Sant Bartomeu.

Els Bombers han activat sis dotacions i en arribar-hi s'han trobat que la porta del domicili estava tancada. Cosa que ha facilitat l'extinció, ja que no s'havia propagat per la resta de l'escala ni pels habitatges veïns.

Les flames però s'han centrat en el menjador que ha quedat totalment cremat.

La resta de l'habitatge ha patit afectacions pel fum, perquè n'ha quedat ben ple. Els Bombers han fet tasques de ventilació. Al pis en el moment dels fets no hi havia ningú i, per tant, no s'han hagut de lamentar ferits.

A lloc també hi ha treballat la Policia Local de Lloret de Mar.