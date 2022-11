El 2021 va ser un any de transició entre el 2020, marcat per l’eclosió de la pandèmia de la covid-19 i un any 2022 més normalitzat des d’un punt de vista epidemiològic.

La memòria de l’any passat de la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme (CSMS), publicada aquesta setmana, determina que, a poc a poc, es va anar recuperant bona part de l’activitat no vinculada a la covid-19 que s’havia hagut de posposar per les necessitats urgents de la pandèmia. A més, es va anar recuperant l’atenció presencial, en detriment de la telemàtica. Aquesta recuperació sobretot es va evidenciar en l’atenció primària. En el cas de les àrees bàsiques de salut de Lloret i Tossa, gestionades per la CSMS, en total es van fer 415.629 visites, tant presencials com telemàtiques; mentre que el 2020 en van ser 333.136 i, el 2019, 246.936. D’aquesta manera, l’activitat assistencial inclús va superar la d’abans de la pandèmia amb escreix, ja que va créixer un 75%. El canvi més significatiu es va produir en l’augment de visites presencials, que en un any també van créixer un 75%. El 2021 va ser un any marcat per la campanya de vacunació contra la covid-19. Es va començar per les residències de gent gran i el personal sanitari de primera línia i progressivament es va anar estenent entre diferents col·lectius i franges d’edat, prioritzant els més exposats i vulnerables a la covid-19. Aquesta activitat va recaure especialment en l’atenció primària, que també va assumir cribratges poblacionals amb PCR d’automostra. D’altra banda, l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i l’Hospital Comarcal de la Selva, situat a Blanes, són els hospitals de referència per a la població de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Tots dos centres donen cobertura a una població de referència de 200.204 persones. En aquest cas, les intervencions quirúrgiques també van experimentar una autèntica millora respecte al 2020. En total se’n van fer 12.277, mentre que l’any anterior en van ser 10.058. Tot i que no es va acabar d’arribar a la xifra del 2019 (12.453), el canvi va ser destacat. Hi ha un bloc d’aquestes operacions que sí que van superar la dada d’abans de la pandèmia. Es tracta de les intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA), ja que se’n van fer 5.622, mentre que a l’any anterior en van ser 4.088 i el 2019, 5.014. En canvi, les intervencions majors urgents i les que estaven programades no van experimentar una recuperació tan ràpida. D’altra banda, respecte al total d’altes, l’any passat se’n van donar 17.818; el 2020 en van ser 15.832 i el 2019, 19.725. La CSMS també ofereix atenció sociosanitària a Calella, Blanes i Lloret de Mar. En general, no hi ha diferències significatives excepte en el nombre de pacients pal·liatius atesos al sociosanitari de l’hospital de Blanes i els usuaris residents a l’hospital sociosanitari de Lloret de Mar. En tots dos casos, el nombre de pacients del 2021 es van reduir gairebé a la meitat respecte al 2020. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva comptava a finals del 2021 amb una plantilla de 1.868 persones treballadores, distribuïdes entre l’atenció hospitalària (72,1%), primària (13,9%) i sociosanitària (14%).