El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha atès, entre gener i octubre de 2022, un total de 204 víctimes de violència masclista a Blanes. D’aquesta xifra dels primers deu mesos de l’any, segons puntualitza l’Ajuntament, cal tenir en comte que 198 són dones (195 adultes i 3 menors) i 6 homes. Les dades ja mostren un increment respecte al còmput global de 2021, quan el SIAD va atendre un total de 188 persones, de les quals 185 eren dones. Els serveis més requerits han sigut els d’atenció psicològica (767 assistències sumant totes les vegades que una persona hi accedeix), seguida per consultes jurídiques (127), informació i orientació sociocomunitària (28) i de primera acollida (2).

Els perfils més representatius continuen essent de nacionalitat espanyola, amb un 60% dels casos, i la mitjana d’edat és de 42,3 anys. Pel que fa a la resta de nacionalitats de les persones que han estat ateses, està molt disgregada amb entre 1 i 7 casos com a màxim procedents de diversos països, majoritàriament d’Amèrica i Europa. Pel que fa als estudis està força repartit, amb una majoria de dones que tenen estudis secundaris (57) seguides per les que tenen estudis primaris (55), estudis superiors (35), i sense estudis (5). Hi ha 46 casos on no consta el nivell.

Taula rodona

El balanç del SIAD va ser una part de les dades que es va tractar el passat divendres en el marc del Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones. L’Ajuntament i diverses entitats del municip van organitzar, entre d’altres, una taula rodona on es va parlar dels tipus de violència. En el marc de la conversa es va explicar el servei del Jutjat de Violència Contra la Dona, on es fan tramitacions de procediments conforme a la llei i té competències per conèixer la instrucció de les causes per determinar delictes que l’autor hagi comès contra una dona amb qui tingui o hagi tingut una relació. Al jutjat s’investiga i s’obren diligències per situacions de violència contra les dones.

Finalment, ahir Creu Roja Joventut va organitzar un Punt Lila amb l’exposició «No desviïs la mirada, la violència no es qüestiona» allotjada a l’aire lliure, al Passeig de Dintre.