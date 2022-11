L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) està tramitant la construcció d'una nova llar d'infants a la zona escolar. El projecte, que té un pressupost d'1.630.452,52 euros, consistirà en la construcció d'un edifici central que farà la funció d'unió i espai compartit de serveis a deu aules amb forma de caseta de fusta amb coberta. Segons informen en un comunicat, aquestes construccions estan pensades per tenir el mínim impacte ambiental i la màxima eficiència energètica. L'equip de govern ha modificat la ubicació prevista el 2018 i aposta per crear un «gran nucli educatiu» amb l'escola i l'institut per unificar la mobilitat i els desplaçaments als familiars que porten els alumnes a classe.

El projecte ha estat retirat de la ubicació de l'any 2018 per tres motius. D'entrada, per crear «una sola gran àrea escolar» a la zona educativa amb un carrer de vianants central on les famílies podran deixar i recollir els infants de totes les edats amb més facilitats. A més, també exposen que permet reduir les emissions i estalviar energia perquè els edificis educatius podran compartir serveis com les plaques solars, la caldera de biomassa o la cuina que es va fer el curs passat a l'escola Ignasi Melé i Farré.

El tercer argument és perquè la finca on l'anterior equip de govern volia ubicar la nova llar d'infants té la qualificació urbanística d'habitatge protegit. El govern municipal considera «bàsic» mantenir lliure aquesta parcel·la perquè és una zona «ideal» per construir-hi habitatge protegit que resoldria el problema d'accés per a molts veïns, com ara joves que decideixin emancipar-se i no trobin preus assequibles al mercat lliure.

Un altre dels canvis respecte al projecte del 2018 és l'ampliació del nombre de places. La llar actual té una capacitat màxima de 115 places (amb la Llar 1 i la Llar 2), i l'edificació projectada per l'anterior equip tenia una capacitat per a 82 infants. Ara, amb la modificació del projecte, tornaran a comptar amb 115 places. El motiu d'aquesta ampliació, segons exposen al comunicat, és poder atendre el decret de la Generalitat que va anunciar la gratuïtat als alumnes de 2 anys (Infantil 2) per al curs 2022-23 amb la previsió d'ampliar-ho als infants d'un any el curs 2023-24. Amb aquest nou escenari dissenyat pel Departament d'Educació, Tossa preveu que augmenti el nombre d'usuaris de la llar.

La nova llar d'infants serà un edifici d'una sola planta, amb un programa funcional per a 115 infants. Distribuïts de la manera següent: 16 infants de zero a un any, 39 infants d'un a dos anys i 60 infants de dos a tres anys. L'ordre de les aules serà: dues aules per nivell I0 (Infantil 0), tres aules per l'I1, tres aules per l'I2, una aula de serveis per l'office cuina, cambra d'instal·lacions, neteja, vestidors amb bany i sala de material escolar i també una sala per educadores i direcció.

Les aules estaran agrupades segons els diferents nivells: les dues aules dels nadons, properes a l'accés, podran compartir un espai comú a l'interior, on disposaran d'una nau central per compartir totes les activitats, limitat per tanques mòbils de fusta, així com una àrea de pati adaptada i controlada. Les tres aules destinades als d'un any també s'orientaran de manera que quedi un racó més reservat per a ells. Les tres aules de dos anys, de dimensions majors per acollir a 20 infants cada una, estaran situades de manera que s'encarin amb una zona on l'espai lliure sigui més gran. Les aules estan pensades perquè es puguin fer totes les activitats en el mateix espai: jugar, menjar, dormir, higiene... per tal de facilitar les tasques als educadors i crear un espai de seguretat per als infants.

Climàticament, l'edifici estarà equipat amb un terra radiant per a calefactar els espais, un sistema de ventilació natural i un equip d'aire condicionat per als períodes més calorosos de l'any. Aquí, l'equip de govern assenyala que el projecte anterior no preveia aire condicionat.

Tant aquests sistemes de climatització com la producció d'aigua calenta sanitària s'alimentarà d'una caldera de biomassa municipal prevista per a abastir tots els centres educatius que hi ha en aquell sector. Per raons de seguretat de servei, en tractar-se d'infants i nadons, la llar disposarà d'un sistema propi de caldera de condensació de gas per a recolzar el sistema municipal en casos puntuals. L'edifici disposarà també de recuperadors de calor per afavorir la ventilació sense necessitat d'obrir finestres, millorant així el rendiment tèrmic de les aules i espais comuns i garantint la ventilació i qualitat de l'aire. La sortida al pati és exclusiva des de les aules i es farà a través de rampes. Aquest accés serà diferent que el que tindran els familiars des del carrer.

L'alcalde de Tossa, Ramon Gascons, explica que la millora dels equipaments educatius són «clau» per poder oferir una bona qualitat de vida a infants, famílies i educadors: «Una bona llar d'infants, escola i institut públics, amb cuina pròpia i que siguin referents entre les poblacions veïnes, són un dels principals motius que motiven, a les parelles més joves, a apostar per quedar-se a Tossa». Gascons afegeix que és un equipament necessari i reivindica i sosté que la nova proposta incorpora les millores que marca el codi tècnic, com l'informe favorable de Bombers i les millores per poder oferir gratuïtat a tots els infants.