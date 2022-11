Els ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar ja han posat data a la celebració del Carnaval de la Costa Brava Sud, després de dos anys marcats per la pandèmia. Serà del 17 de feberr al 4 de març del 2023. Els consistoris ja han contactat amb les diferents colles que varen participar en l'edició del 2020 perquè puguin començar a preparar les seves carrosses. El carnaval celebrarà la seva desena edició i torna amb força després el 2021 i aquest 2022 quedés limitat per les restriccions sanitàries, que no permetien la celebració d'esdeveniments en gran format amb un alta concentració de persones.

Es calcula que, sumant els espectadors de les tres rues, el Carnaval de la Costa Brava Sud aplega més de 120.000 persones i hi participen més de 1.000 persones. La celebració començarà a Lloret i s'allargarà fins al 4 de març, amb Tossa de Mar com a escenari tancant la gran rua a les tres poblacions. A banda de la gran rua, els ajuntaments ofereixen activitats paral·leles que es donaran a conèixer properament. El Carnaval de la Costa Brava Sud es va crear l'any 2012 per promocionar de manera conjunta el cicle festiu a les tres viles marineres, i coordinar un dels seus atractius centrals i més multitudinari