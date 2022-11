La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i mig de presó l'acusat de violar la seva parella a Blanes el 2018. El tribunal el condemna per un delicte de violació i per un delicte lleu de lesions i li imposa una ordre d'allunyament i prohibició durant 5 anys. A l'hora d'acordar la condemna, també li reconeix dues atenuants, una per les dilacions que hi ha hagut al cas i que no són culpa de l'acusat, i una segona perquè ha indemnitzat la víctima amb 10.000 euros.

El tribunal ha acordat decantar-se per la legislació actual a l'hora d'aplicar la pena, ja que és més beneficiosa per l'acusat: "l'actual violació del Codi Penal està castigada amb una pena mínima de 4 anys de presó, mentre que en l'anterior legislació era de 6", recorda la sentència. "És obvi que la forquilla entre els 2 i els 4 anys menys un dia de presó són més beneficiosos que no pas el tram anterior de la llei, que era d'entre 3 i 6 anys". Els fets van tenir lloc el 24 de gener de 2018, durant una conversa entre la víctima i l'acusat. Feia uns mesos que havien iniciat la relació, que la víctima va titllar de "turbulenta", ja que tenia actituds de gelosia i control. Aquell dia van quedar per sopar, i van començar a discutir. Dins l'habitació, el processat va llançar-la sobre el llit, se li va situar al damunt i li va agafar les mans per impedir que s’escapés. La víctima va intentar treure-se’l del damunt dient-li que la deixés i intentant apartar-lo amb les cames, sense aconseguir que li fes cas. Després la va fer caure del llit amb violència, i quan va tornar a pujar, va perpetrar l’agressió sexual.