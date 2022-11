Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana de 1.100 plantes en una casa aïllada de la urbanització de Can Fornaca de Riudarenes. El cultiu estava distribuït entre el garatge i una construcció annexa

Els agents de la comissaria de Santa Coloma de Farners han detingut al responsable, un home de 57 anys a acusat de ser el presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar el mes de setembre quan els Mossos van tenir coneixement que en una casa aïllada de la urbanització Can Fornaca de Riudarenes hi podia haver un cultiu de marihuana.

La casa tenia instal·lades càmeres de videovigilància exteriors, fet que van dificultar la investigació. La policia, però, va poder reunir els indicis necessaris per poder constatar que es duia a terme l’activitat delictiva.

Per aquest el dilluns van poder realitzar l’entrada i perquisició en l’habitatge sota tutela judicial. L’operatiu policial va tenir lloc la matinada del dia 28 de novembre i hi van participar agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, agents de la Unitat d’Investigació i la Unitat de seguretat Ciutadana de la comissaria de Santa Coloma de Farners.

Dins de l’habitatge es va sorprendre i detenir al responsable, un home de 57 anys. En total van localitzar 1.100 plantes de marihuana i gairebé 128 grams de cabdells secs.

Les plantes estaven distribuïdes en dues dependències, el garatge i una construcció annexa. Aquesta segona tenia una caseta d’obra a on hi havia la instal·lació elèctrica necessària per abastir la plantació.També van desmantellar tota la instal·lació muntada i necessària per al cultiu. Van intervenir 84 transformadors,90 panells reflectants, 90 focus,15 ventiladors, 90 focus i una quinzena de bidons de fertilitzants.

A l’arrestat també l'acusen de frau elèctric perquè la casa tenia la llum punxada, és a dir, presentava la connexió a la xarxa elèctrica manipulada. Concretament, tenia una doble escomesa connectada directament a la xarxa sense passar pel comptador.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.