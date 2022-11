L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica (AFIC) de Blanes, fa mesos que demana a l’Ajuntament una solució davant la manca d’espais populars, sumant-se així al cas dels Diables de Sa Forcanera. En el cas de l’AFIC, el seu president, Joan Membrive, exposa que a finals del 2021, amb previsió que el conveni de cessió vigent s’extingia, van demanar una reunió amb representants municipals per trobar un local que s’adeqües a les seves necessitats. Fins a la data ocupaven dos espais, un al carrer Argenteria on hi havia una oficina i un magatzem, i un altre al carrer Carl Faust on hi havia un estudi: «De la reunió sortim decebuts, perquè no només ens diuen que no renovarem, sinó que no hi ha cap local com a alternativa. Però que es mirarà el que es pot fer. Els mesos passen i no tenim notícies, així que demanem formalment una resposta i fem una instància».

Després de presentar dita instància, reben una resposta que els insta a traslladar-ho tot a l’espai de Carl Faust . «A finals de març desallotgem el local d’Argentina i de manera provisional ho traslladem a Carl Faust. Veient que la situació de provisionalitat s’està convertint en quelcom definitiu demanem una reunió amb l’alcalde i enviem una instància el 15 de maig», afegeix Membrive. D’aquesta segona reunió l’entitat dedueix tres coses: «Una, que la situació de locals per entitats està complicada, no hi ha locals. Dos, que aviat haurem de desallotjar Carl Faust, on tenim el material emmagatzemat, ja que un informe tècnic diu que en l’estat que està l’edifici és perillós fer activitats. Tres, que els agradaria poder fer el 50 aniversari del Quillat i la Festa de la Fotografia a Blanes, però que si no es pot i la fem en algun altre municipi, ja ens vindran a veure». Un mes després de la reunió l’entitat va rebre un mail, on se’ls comunicava que en el termini de 15 dies haurien de buidar el local i això els va obligar a llogar un traster per guardar tot el material.

«Aquesta situació ens impossibilita poder organitzar el concurs fotogràfic de Festa Major i així ho comuniquem al departament de cultura. El mes d’agost, ens citen per mostrar-nos un local on podríem ubicar-nos. El visitem, ens agrada, té certes limitacions però l’acceptem. I fem la instància per sol·licitar-lo formalment. Però avui dia continuem sense resposta i sense local», exposa el president de l’entitat.