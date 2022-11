L’Ajuntament de Lloret de Mar va celebrar ahir una nova sessió plenària en què, entre els punts més destacats de l’ordre del dia, es va procedir a nomenar una nova persona per ocupar el càrrec de síndic. El ple municipal, després de fer una deliberació conjunta integrada per tots els grups municipals, va escollir David Tejero Garzón com a nou síndic del ciutadà. Tejero rellevarà en el càrrec a Joaquim Teixidor, qui s’havia mantingut com a síndic durant deu anys després de ser escollit consecutivament durant dos mandats de cinc anys.

En aquest sentit, al llarg del ple va transcendir que s’havien presentat deu persones per optar al càrrec de síndic. D’aquestes deu persones, dues eren dones i la resta homes. Una persona va quedar descartada per no complir els requisits d’empadronament al municipi. La regidora de l’àrea de serveis centrals, Lara Torres, va celebrar el nou nomenament i va animar a Tejero a seguir amb la tasca iniciada per Teixidor durant la seva dècada ocupant el càrrec. Per la seva banda, Francico Pastor, del PSC, va demanar canviar el mètode de selecció de síndic, demanant que l’elecció no impliqui l’acord dels regidors del ple: «Crec que seria important que no fóssim els polítics els qui escollim aquesta figura». Força Lloret, Ciutadans, Lloret en Comú i ERC van valorar la tasca portada a terme per Joaquim Teixidor en el marc d’aquesta dècada ocupant el càrrec. Els republicans van subratllar «la magnitud» de la figura del síndic. «És rellevant tenir coneixements específics i un component humà necessari per estar a l’alçada de les situacions que sorgeixen», va subratllar la portaveu d’ERC, Jenny Pérez. Finalment, l’alcalde de la localitat, Jaume Dulsat, va destacar la feina realitzada per Teixidor «tot i no estar-hi sempre d’acord» i va animar al futur síndic a mantenir la feina iniciada pel seu predecessor.