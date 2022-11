La defensa del condemnat a 15 anys de presó per matar un turista italià d'una coça al cap a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar la matinada del 12 d'agost del 2017 nega l'assassinat i l'acusació particular, en nom de la família de la víctima, vol que la pena sigui més alta. Aquest dimarts ha tingut lloc al TSJC la vista pels recursos d'apel·lació interposats contra la sentència de l'Audiència de Girona. Una resolució que la fiscalia sol·licita que es confirmi íntegrament. El condemnat per un delicte d'assassinat, Rassoul Bissoultanov, continua evadit de la justícia. El juliol no va comparèixer a una vista a l'Audiència per resoldre si havia de tornar a ingressar a presó en espera que la sentència sigui ferma.