La defensa del condemnat a 15 anys de presó per matar un turista italià d’una coça al cap a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar la matinada del 12 d’agost del 2017 nega l’assassinat

El TSJC va acollir ahir la vista pels recursos d’apel·lació interposats contra la sentència de l’Audiència de Girona. Una resolució que la fiscalia sol·licita que es confirmi íntegrament.La família de la víctima, personada com a acusació particular de la mà del lletrat Francesc Co, s’oposa al recurs de la defensa. I no només això, també sol·licita al TSJC que imposi una condemna més alta al processat. «El veredicte és claríssim, no va tenir cap possibilitat de defensa i l’acusat tenia ànim de matar», va dir ahir Co.

Les altres dues acusacions populars, en nom de l’Ajuntament de Lloret de mar i de les organitzacions empresarials Fecasarm i d’Spain Nightlife, també s’oposen a la petició de la defensa.

Evadit de la justícia

El condemnat per un delicte d’assassinat, Rassoul Bissoultanov, continua evadit de la justícia. El juliol no va comparèixer a una vista a l’Audiència per resoldre si havia de tornar a ingressar a presó en espera que la sentència sigui ferma.