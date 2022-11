Un arbre de Nadal gegant format per setanta avets serà el protagonista de l’encesa de llums a Sant Hilari.

El periodista Espartc Peran amenitzarà el compte enrere de l'encesa de llums que serà dissabte a partir de les cinc de la tarda. També hi haurà un espectacle infantil amb Jaume Barris i xocolatada popular.

Des de l'Ajuntament assenyalen que des de les Guilleries surten avets que es reparteixen per tot el país, i fins i tot arreu d'Europa. Enguany setanta han servit per crear un gran arbre de Nadal a la plaça Jacint Verdaguer. Amb l'encesa dels llums es donarà el tret de sortida a les festes de Nadal.

Altres activitats per a aquestes festes són el Parc Infantil de Nadal que organitza la regidoria de Joventut, el Campus de Nadal del Centre d’Esports, el tió que repartirà regals als infants el matí del 24 de desembre, el teatre de Nadal amb l’obra ‘Quins pebrots’ del Grup de Teatre de Sant Hilari, el concurs de pessebres, les exposicions de diorames, la cavalcada reial o els concerts amb les corals Petits Cantaires, Veus Alegres, Cor Lutiana, Coral de Can Blat.

Campanya de compres

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es posa en marxa una campanya per incentivar que les compres de Nadal es facin als comerços hilariencs. De l’1 al 23 de desembre, tothom que es gasti 20 € o més en un comerç local podrà participar en el sorteig d’un val de 250 € per gastar en botigues i establiments del municipi. L’Ajuntament de Sant Hilari hi destina el total de 500 € i només cal portar el tiquet a l’Oficina de Turisme – Can Rovira.

El sorteig es farà el 24 de desembre a les 12 del migdia a la plaça Jacint Verdaguer. Es posaran tots els tiquets recollits durant aquests vint-i-tres dies en una bombolla gegant transparent i un comptador farà saber la xifra total gastada.

Per altra banda, un any més es torna a fer la Ruta dels Tions. Ja és la tercera edició i hi haurà dotze tions repartits pel poble, tant al nucli urbà com a les rutes de la Font d’en Gurb i Font Vella – Font del Pic. Només cal escanejar el codi QR per entrar al sorteig de tres cistelles de productes de les Guilleries.