Blanes reduïrà l'horari dels llums de Nadal de dos quarts de sis de la tarda a les deu del vespre com a mesura d'estalvi energètic.

L'encesa serà divendres amb la mateixa intensitat d'altres festes i la inauguració coincidirà amb la del Pessebre Monumental de l'Ajuntament.

Tots dos ingredients està previstos que es posin en marxa divendres vinent, 2 de desembre, en un acte inaugural que tindrà lloc a les 7 de la tarda. Estaran funcionant fins dos dies després de Reis, el 8 de gener.

Després que el Nadal del 2021 en nou enllumenat, per aquest any l'Ajuntament l'ha reforçat en alguns carrers, i afegit en d'altres on calia completar-la. S'ha destinat una partida de 50.635 € per subcontractar l'empresa que s'encarrega de penjar la il·luminació nadalenca.

Els operaris de l'empresa contractada ja han començat en els darrers dies la instal·lació dels llums i elements de la decoració nadalenca. D'altra banda, els treballadors dels Serveis Municipals també han penjat les respectives ornamentacions nadalenques i els coneguts rètols lumínics desitjant 'Bones Festes'.

D'aquests darrers elements se n'han penjat una quinzena, després que l'any passat se'n van renovar bona part. Aquesta nova il·luminació funciona amb llums LED, que garanteixen una eficiència i estalvi energètic superior a què és habitual. També tornaran a lluir les cortines de llum que es van adquirir l'any passat perquè lluïssin a la Rambla de l'Avinguda Catalunya, al barri de La Plantera.

D'igual manera, els operaris dels Serveis Municipals s'han encarregat de penjar l'ornamentació nadalenca que lluirà tant a la façana principal de l'Ajuntament de Blanes –que dóna al Passeig de Mar-, com a la posterior –que dóna a la Plaça dels Dies Feiners-, on durant les setmanes vinents hi haurà un munt d'activitats. Un seguit d'al·licients que culminarà la tarda-vespre del 5 de gener, vigília de Reis, amb el campament que es tornarà a instal·lar.

L'únic canvi destacat en relació a l'any passat és l'horari en què estaran en marxa, que s'ha reduït per aconseguir un major estalvi energètic. La il·luminació s'engegarà cada dia a 2/4 de 6 de la tarda fins a les 10 de la nit.

L'objectiu, una vegada més, remarca l'Ajuntament és que els populars llums de Nadal convidin a celebrar les festes.

La il·luminació nadalenca es concentra principalment als carrers més concorreguts, al nucli històric, però també n'hi ha repartits per tota la geografia blanenca.

També hi haurà el popular 'Arbre Lumínic' de Nadal que des de fa unes quantes festes ja s'ha fet habitual a Blanes. Lluirà a la Plaça d'Espanya, després que durant dos anys, coincidint amb la pandèmia, es va instal·lar excepcionalment davant l'Ajuntament.