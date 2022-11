La Policia Local de Blanes ha enxampat dos traficants carregats d'anabolitzants i amb uns 7.000 euros. Els agents els van detenir en un control de pas i va descobrir el carregament de medicaments valorat en 6.000 euros. Ambdós arrestats han quedat acusats de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els fets van tenir lloc ahir cap a quarts de qutre de la tarda, quan diverses patrulles estaven realitzant un control de pas a la intersecció entre la carretera de Malgrat i l’Avinguda Catalunya, al barri de La Plantera. En un dels vehicles que van aturar hi viatjaven com a ocupants dues persones d’origen estranger –un veí de Lloret de Mar, i l’altre de Malgrat de Mar- a una de les quals li constaven nombrosos antecedents policials. Per aquesta raó, se’ls va demanar a tots dos que baixessin del cotxe, procedint a l’escorcoll del seu interior.

Durant el registre, el sergent instructor i els agents van trobar una motxilla amb diners en efectiu al seu interior: 6.820 euros en bitllets de 100 euros, 200 euros i 500 euros, sense que cap dels dos ocupants del vehicle pogués donar una explicació coherent respecte la raó per la qual viatjaven amb una quantitat tan elevada en metàl·lic al damunt.

Posteriorment, la Policia Local va continuar l’escorcoll al maleter, on van fer una altra troballa. En aquesta part del vehicle hi havia dues bosses, a l’interior de les quals van trobar-hi diverses capses de medicaments. Es tractava de substàncies anabolitzants, dels tipus que s’utilitzen per tractar diverses malalties cròniques. Ambdós detinguts no van explicar a la policia què duien ni van donar cap mena d'explicacions. Cap d'ells tenia fins ara antencedents policials.

Són medicines que s’administren per prescripció mèdica, però també s’usen il·lícitament com a droga d’abús, en especial per part d’alguns culturistes i esportistes –es considera dopatge- o bé per augmentar encara més la seva musculatura i massa corporal. Pel volum dels medicaments decomissats, es calcula que el seu preu al mercat seria d’uns 6.000 euros.