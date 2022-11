L'Ajuntament de Vidreres ha aprovat una modificació de l'ordenança de circulació per establir zones d'estacionament regulat al voltatn de la zona comercial. En concret una zona blava de pagament i una de taronja. Aquesta darrera permet l'estacionament reduït durant 15 minuts. La mesura pretén dinamitzar la zona, però no s'implantarà fins que ho demani el teixit comercial. El punt es va aprovar al ple de dimarts al vespre per vuit vots a fabor i tres abstencions.

"Hem de posar-los facilitats als comerços des de les administracions perquè el poble sigui viu i hi continuïn venint persones a comprar. És per això que la darrera paraula la tindran els comerciants", ha explicat l'alcalde, Jordi Camps. La d'estacionament gratuït està plantejada prop de zones comercials o mercats, on és obligada la ubicació, en un lloc visible, del rellotge horari, disposar de comprovant horari que l'autoritza en lloc visible o gestionar l'autorització mitjançant aplicació informàtica. Per estacionar en zones blaves caldrà obtenir autorització a través de l'obtenció de tiquet a les màquines expenedores instal·lades a l'efecte. L'obtenció d'autorització és obligatòria independentment de la gratuïtat o no del temps de durada de l'aparcament (els primers 30 minuts no tenen cost). De del govern municipal han posat de manifest que tenint en compte que és una mesura per afavorir el dinamisme comercial, es decidirà conjuntament amb els comerciants del poble.