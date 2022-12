La Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners ha acollit aquest vespre un acte on s'ha valorat la situació actual i de futur del ramal de la MAT a les comarques gironines (més concretament entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes) després de la suspensió de les actuacions previstes. Els diferents representants polítics i socials han expressat la seva satisfacció per la "victòria" obtinguda després de la suspensió, però han alertat que falta la "derogació" per tancar definitivament el projecte i alternatives "que s'estan treballant i que són viables".

A l'acte hi ha pres part Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; els alcaldes Joan Martí (Santa Coloma de Farners), Josep Solé (Riudarenes) i Eduard Colomer (Sils), Marc Vilahur (director general de Polítiques Ambients i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya), Lluís Amat (diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona) i Xavi Amat (portaveu de la plataforma No a la MAT). També hi ha assistit Joan Margall, diputat al Congrés i persona clau en les negociacions; Sergi Mir, president del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) i Salvador Balliu (president del Consell Comarcal de La Selva).

El projecte del ramal de la MAT a les comarques gironines ha quedat suspès a conseqüència de les negociacions entre el grup parlamentari d'ERC al Congrés i el Govern d'Espanya en el marc de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE). Joan Martí ha explicat que "la MAT a la Selva té els dies comptats, només falta l'estocada final" i ha destacat la "transversalitat i unitat d'acció" per la lluita per la derogació del ramal i la subestació. "ERC ha sabut aprofitar la palanca que s'ha donat amb les negociacions amb els PGE; és una oportunitat que s'ha d'aprofitar i ho hem d'exhibir".

Per a Josep Solé, "és un dia d'alegria, un pas endavant que ens ha de fer feliços. Tots anem a una, el model de protesta sempre ha estat fonamentat i amb arguments. Però no hem d'abaixar la guàrdia fins que no es derogui el projecte i fins que no hi hagi una alternativa que convenci el Govern espanyol". Eduard Colomer s'ha mostrat "optimista, avui estem celebrant una victòria, però l'hem d'assegurar. És una victòria que es deu a molts mèrits i esforços de gent i estaments. La natura i la societat civil han vençut al business i l'establishment".

Xavi Amat ha subratllat que "són 10 anys treballant en la mateixa direcció, l'esforç ha valgut la pena, estem orgullosos de com ho hem fet, de manera transversal i persistent. Hem fet oposició argumentada, ja que les alternatives tenen un valor". Referent al projecte de la MAT, "està obsolet, no respectava el territori ni els models d'energia. Estem al final, però no s'ha acabat; no acceptarem una MAT com a alternativa, no pararem fins que el projecte estigui derogat".

Marc Vilahur considera que "hem evitat el crim que volien fer. Estem treballant amb més d'una alternativa viable, el compromís és que no serà una MAT, seguirà les línies de comunicació existents, no fragmentarà el territori i vetllarà pel benestar de les persones i la biodiversitat. No està tot fet, però estem davant els primers passos reals que han canviat una tendència que fa temps deien que era inamovible i sense alternativa".

Teresa Jordà ha manifestat que "l'alternativa està cuinada i treballada, però cal tancar els serrells. Al gener-febrer podrem explicar més detalls". La consellera ha afegit que "la victòria no és definitiva, però és un triomf amb majúscules, compartit i de la gent. Volem un model propi que cohesioni el territori, d'energia distribuïda i el que decideixi les persones. La transició energètica ens canviarà el paisatge, ens hem de posar d'acord".