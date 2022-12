Un músic de Vidreres va patir un robatori aquest cap de setmana que el va deixar sense el seu principal instrument: un saxòfon.

Aquest instrument que té un valor d'entre 4.000 i 5.000 euros va desaparèixer quan tenia el seu vehicle aparcat al centre del poble. Els lladres van forçar el cotxe i se'n van emportar aquest objecte de valor juntament amb més efectes personals.

El robatori va succeir durant el cap de setmana i va aixecar molta polseguera a les xarxes socials perquè el jove és conegut al poble. La Policia Local de Vidreres en saber del robatori va començar a investigar.

Per poder arribar fins als lladres, va analitzar les càmeres de vigilància de la zona per localitzar el moment en què havia tingut lloc el succés. Un cop van trobar el vehicle, van veure els dos sospitosos del robatori com fugien i es movien per la zona. Un cop van tenir així van fer més gestions i van aconseguir identificar-los.

Els dos presumptes lladres són dos joves coneguts per la policia perquè havien estat implicats en altres actuacions anteriors. Els van poder identificar i aquest dimecres van anar-los a buscar i els van detenir. A més, els agents de la Policia Local van poder recuperar tot el que havien robat al músic: el saxòfon i d'altres efectes personals.

Per tot això, ambdós van quedar detinguts per robatori amb força a interior de vehicle. Posteriorment, els agents van traspassar els detinguts als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners, que són els encarregats de portar-los a disposició del jutge.

Vidreres compta amb diverses càmeres de vigilància i lectores de matrícula a la població. Un aspecte molt útil en aquest cas i en altres, on també la Policia Local participa.