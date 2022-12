Tots per Lloret. Aquest és el nom amb què presentarà candidatura l’actual primer tinent d’alcalde, Albert Robert. Després de setmanes d’especulacions, dimecres Albert Robert va presentar la seva proposta i va anunciar que el lema de precampanya serà «Fets per Lloret». El mateix Albert Robert va exposar que han decidit canviar el nom del partit per evitar confondre la ciutadania amb la candidatura de Junts i el nou nom, explica, engloba tots els lloretencs. Robert va apuntar que, després de dos mandats al govern, se sent amb l’experiència i la seguretat necessàries per liderar l’Ajuntament de Lloret.