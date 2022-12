Arbúcies acull des d’ahir la 9a edició de la Fira del Tió, una cita tradicional que finalitzarà al llarg del dia d’avui. El municipi selvatà ha preparat un cap de setmana ple d’activitats que han fet gaudir a petits i grans, entre les quals destaquen l’animació «Fem cagar el Tió gegant», el mestre tioner «L’oncle buscall», l’exposició de tions artesanals, diferents tallers nadalencs, entre altres.

Activitats dominicals

Al llarg del dia d’avui els visitants encara poden gaudir del Mercat de Nadal de parades d’artesans i d’articles de regal nadalencs. De les 11 a les 14 hores es durà a terme el taller manualitats i decoracions de Nadal, cal inscriure’s prèviament al punt d’informació. Inscripció prèvia a La Gabella, el cost de l’activitat és d’un euro. En paral·lel també es durà a terme un tastet d’OVA Arbúcies 2021, Oli de Varietats Antigues, Molí Salar d’Arbúcies. A les 12 hores hi haurà un espectacle «Karoli l’home roda. El Professor Karoli es desplaça amb una sola roda amb motor».

Finalment, a les 16 hores hi ha organitzada una visita de l’Oncle Buscall, el mestre tioner, explicarà com tenir cura del tió d’una manera saludable i cantarà la cançó del tió per fer un repàs i perquè petits i grans tinguin l’entonació preparada de cara a finals del mes de desembre. L’Oncle Buscall també és expert en menús per al tió. Al llarg del cap de setmana també es pot gaudir de l’activitat «Troba el teu tió» dels tions.com, una activitat pensada per a tota la família en què grans i petits s’hauran de coordinar per trobar els tions escampats pel Montseny.