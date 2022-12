Fa uns quants anys vaig anar a un concert de gòspel. No pas a Harlem ni a Brooklyn, que són llocs que, sovint, els qui viatgen per turisme a Nova York inclouen dins el seu programa d’activitats culturals. El meu iniciàtic concert de gòspel va tenir lloc una nit d’estiu a l’ermita de Santa Cristina (Lloret), a la magnífica plaça del Pi Gran que hi ha darrere la capella. L’experiència no em va agradar. Els músics i el cor van cantar i tocar a un gran nivell, però un director amb ínfules messiàniques i nom bíblic, es va entestar, entre cançó i cançó, a fer una sobreactuada paròdia dels predicadors que acostumen a conduir aquests tipus de «cerimònies» en terres americanes. En vaig parlar en aquestes mateixes pàgines i em varen comportar unes quantes crítiques i retrets. El pas dels anys, però, no ha canviat ni un mil·límetre les agredolces sensacions que em va provocar aquell primer concert.

La setmana passada vaig tornar a anar a un concert de gòspel. Tampoc a Nova York. Aquesta vegada al Teatre de Blanes. Cantava la gent de FildeGospel, una formació que va començar a caminar a la veïna Pineda de Mar i que per primera vegada, com va explicar el seu director, traspassava aquesta barrera física i psicològica que sovint suposa La Tordera (el riu) entre els habitants de l’Alt Maresme i La Selva i actuava per primera vegada a la demarcació de Girona. Quin concert i quin director! Res a veure amb aquella meva experiència pretèrita. Una trentena llarga de cantants i tres músics ens van oferir un repertori variat i eclèctic, trufat també de clàssics de la música espiritual negre. El director, en Rubén, va conduir (condueix) el grup amb solvència, mestria i alegria! Amb unes presentacions ajustades, no exemptes de pinzellades d’humor i allunyades de cap fonamentalisme religiós (van cantar fins i tot un «mantra» hindú com homenatge a totes les altres religions i manifestacions espirituals del planeta) i amb contagiosa empatia va aconseguir que el nombrós públic que quasi omplia el teatre ballés i cantés festivament, agermanant-se amb els seus magnífics cantants. La recaptació del concert, que de manera altruista i generosa ens va oferir FildeGospel, anava destinada a ASPRONIS, una fundació que té cura de persones amb discapacitats físiques i sobretot psíquiques en l’àmbit geogràfic del Maresme i La Selva. Una veterana i consolidada fundació quins 341 treballadors actuals, des dels seus nombrosos centres i serveis (Centre de desenvolupament infantil, Centre de Teràpia ocupacional, Llars-residencia, Residencia Pinya de Rosa, etcètera) donen suport a més de 2.000 dels nostres conciutadans i veïns més fràgils. Una fundació a qui, tot i el suport econòmic institucional, no li fa cap mal tot allò que puguin suposar-li ingressos suplementaris. El final de festa (de concert) al teatre de Blanes va resultar especialment emotiu: amb alguns dels membres d’ASPRONIS, alguns dels seus familiars i la gent del públic en general convidats a pujar a l’escenari i cantar plegats l’emblemàtic Oh happy day. Una vetllada rodona, plena de música, de ritme, d’amor i de generositat. Gràcies, gent d’ASPRONIS! Gràcies, gent de FildeGospel!