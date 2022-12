L’Ajuntament de Lloret de Mar ha adjudicat el projecte per fer l’amfiteatre als jardins de Santa Clotilde. L’empresa Scob Arquitectura i Paisatge ha sigut l’entitat adjudicatària amb un contracte valorat en 41.081 euros. L’entitat tindrà cinc mesos per entregar el projecte redactat. Cal recordar que l’equipament anunciat per l’Ajuntament de Lloret és un amfiteatre natural que previsiblement podrà estar enllestit d’aquí a tres anys. Aquest equipament, tal com es va anunciar al mes de març, serà finançat pels fons Next Generation, que van dotar al municipi amb 7 milions d’euros per a diversos projectes. D’aquests prop de set milions, hi ha una partida dedicada als Jardins, que experimentaran diverses millores gràcies a un pressupost assignat de 650.000 euros.

Al mes de novembre Urbanisme també va aprovar el pla especial per habilitar la construcció d’un centre d’interpretació paisatgística dels Jardins, catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La proposta ja s’havia aprovat al plenari lloretenc el passat mes de juliol. Tot plegat ve de la mà de la promoció que l’Ajuntament vol fer de l’espai, que ha estat usat en reiterades ocasions com a escenari de films i sèries de televisió internacionals, com ara «La casa del dragón», de la productora nord-americana HBO Max i que ha dut fins al municipi selvatà actors de renom internacional.