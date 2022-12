L’Ajuntament d’Hostalric haurà de tornar un total de 318.779,34 euros. Segons indica el consistori en un comunicat, es tracta d’imports rebuts en el marc de diferents subvencions entre 2015 i 2019 per part d’organismes estatals que haurien d’haver estat destinades a la fase 1 de la restauració del Castell però que no s’hi van destinar. Ara, davant la reclamació de la justificació de l’amortització dels imports, el govern actual s’ha trobat que té un mes per retornar aquests diners a Hisenda.

En aquest sentit, l’Ajuntament justifica que l’obra de la fase 1 de restauració del Castell d’Hostalric es va acabar executant per un import final de 500.419,30 euros, inferior al valor total de les subvencions sol·licitades, que era de 782.577,36 euros. Per tot plegat, el Ministeri d’Hisenda reclama ara al consistori que liquidi la subvenció atorgada i faci front a la diferència restant, que equival a un import de 318.779,34 euros, en no haver pogut justificar aquest sobrefinançament.

Glòria Joaquim, regidora d’Hisenda, assenyala que «desconeixem a quin destí el govern municipal d’aquell moment va destinar la partida de 318.779,34 euros provinent de fons subvencionats, però el que sí sabem és que no es van invertir en el projecte de restauració del Castell, com així ho indica l’informe d’intervenció de l’Ajuntament». Joaquim, a més, afegeix que «el fet d’haver de retornar ara aquesta quantia limitarà la capacitat de l’Ajuntament per a poder executar més inversions en el proper exercici».

Així, l’Ajuntament d’Hostalric es veu en l’obligació en aquests moments de retornar al govern de l’Estat les quantitats econòmiques obtingudes en el seu moment de l’obra de la fase 1 del projecte de restauració del Castell; i que actualment figuren en el tancament del compte corrent del consistori com a romanent de tresoreria.

En aquest sentit, l’Ajuntament -a l’espera que el Ministeri d’Hisenda resolgui favorablement la sol·licitud de fraccionament del pagament que ha demanat el consistori- estudiarà jurídicament com reclamar responsabilitats per aquesta causa i es reserva el dret a emprendre les mesures que estimi oportunes.

L’Ajuntament investiga el cas

L’alcalde del municipi, Nil Papiol, exposa que «és evident» que la gestió econòmica no ha estat pertinent: «Hem de veure què ens permet fer la llei, però és evident que hi ha hagut una mala gestió econòmica i des de l’Ajuntament els serveis jurídics estan estudiant què es pot fer per demanar responsabilitats».

El batlle reconeix la «complexitat» de seguir el traç dels diners que manquen: «És difícil de saber on van anar a parar aquests diners. Es van consignar però és difícil conèixer el detall d’on va anar a parar. No es pot seguir el fil perquè no va ser una subvenció que cobrís el 100% de l’obra. Aleshores hauria sigut molt fàcil. En aquest cas, quan entren uns diners dels quals en gastes una part i l’altra es queda a la caixa, on hi ha moltes despeses, perquè queda tot dissolt... Aleshores és difícil veure com s’han gastat i on han anat a parar».

D’altra banda, Papiol afegeix que l’economia del municipi queda compromesa per aquests fets, ja que a finals de novembre el municipi va aprovar un pressupost de 4,8 milions d’euros per al 2023. «La situació és molt dolenta perquè hem de trobar els 320.000 euros i només tenim un mes per retornar els diners. Hem de negociar si podem tornar l’import amb terminis. Si no paguem, potser no ens ingressen les participacions dels tributs. Hem de mirar si demanem un crèdit per tornar-ho i també estem estudiant la manera d’exigir responsabilitats», conclou.