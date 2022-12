L’Ajuntament de Lloret ha adjudicat a l’empresa Girodservices SL el contracte per la redacció del projecte executiu i l’execució de les millores i connexió de la xarxa pedalable al municipi. Aquest projecte ascendeix a 338.883 euros (IVA inclòs) i està finançat pels fons europeus Next Generation.

El regidor de Mobilitat, Cristian Fernandez, va explicar que «L’objectiu és millorar la xarxa actual, fent-la més accessible i segura, així com millorar la connexió de tots els carrils bici existents, donant cobertura a tots els centres educatius i esportius del municipi».

L’àmbit d’actuació d’aquests treballs inclou els següents trams: la connexió del Passeig Marítim amb el carril actual de Can Sabata. La connexió Fenals amb el Rieral (del carril bici actual Oficina Turisme fins al Rieral amb el nou carril BRCAT), i la connexió carrils de existents de Can Sabata fins al Rieral. També es treballarà en la prolongació del carril bici entre l’avinguda Tossa amb Molí i Can Sabata i la connexió amb el carril Piscina o la millora del carril bici de l’avinguda Fenals on es farà el paviment diferenciat. Les obres es començaran el primer trimestre del 2023 i s’han d’acabar abans del 2024 i inclouen actuacions com: senyalització viària; instal·lació d’elements de protecció de carrils bici (separadors de carril bici i pilones); renovació del paviment (canviar panots per ferm asfaltat); creació i adaptació de guals en voreres; eliminació de barreres arquitectòniques i senyalització horitzontal.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va destacar que gràcies als fons Next Generation «fem realitat aquest projecte».