El pati de l’Escola Carles Faust va acollir fa pocs dies la inauguració d’un mural inclusiu que ha significat la suma d’esforços de tres grups d’alumnes: els del propi centre escolar on està situat, així com de l’Escola d’Educació Especial Ventijol i l’Institut Serrallarga.

L’acte inaugural va quedar centrat precisament en aplegar els artífexs d’aquest projecte integrador al pati on es pot gaudir del mural, uns parlaments, i un animat esmorzar compartit. El van encapçalar l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa; el director de l’Escola Carles Faust, Carles Martín; la directora de l’Escola d’Educació Especial Ventijol, Teresa Folgado; i el director de l’Institut Serrallarga, Rubén Fernández.

També hi van participar dos professionals de les arts plàstiques: Ana Laura i Juan José García Bayón, que han col·laborat en l’elaboració del mural de manera desinteressada.

Els objectius que s’han volgut assolir, plenament aconseguits, han estat fomentar el treball en xarxa al centre educatiu i el seu entorn, ja que tots tres centres educatius estan geogràficament molt a prop, i inclús es comparteixen espais. Així, s’ha refermat uns vincles encara més forts entre diversos agents educatius que actuen en una mateixa zona, però amb característiques socioculturals diferents.

La gènesis d’aquest mur no cal anar a buscar-la massa lluny en el temps. Aquest curs 2022-2023 tot just va començar amb el canvi d’equip directiu de l’escola i, dins del nou projecte de direcció en què s’havia estat treballat prèviament, un dels objectius prioritaris marcats era canviar la imatge del centre, acabar amb l’estigmatització que pateix. Donar-li la volta i destacar el seu caràcter integrador, potser no gaire conegut encara portes enfora.