Amb una mica de retard m’assabento de l’existència dels Fons Europeus Next Generation. M’interesso pel tema a propòsit de les noticies publicades a Diari de Girona, on s’expliquen els diferents projectes que el municipi Lloret de Mar endegarà aquests propers anys gràcies als gairebé 7 milions d’euros que ha rebut o rebrà de la Unió Europea.

M’assabento que un dels objectius (entre d’altres) dels Fons Next Generation és ajudar als municipis a recuperar-se del efectes de la pandèmia. Que, en origen, els rep el govern estatal i que des d’allà es fa el repartiment als diversos governs autonòmics. Aquests són qui finalment els distribueixen pels seu territori, tant per a projectes d’iniciativa privada com de iniciativa pública.

Els 7 milions que ha obtingut Lloret de Mar no li han caigut del cel. Darrera de la seva concessió s’intueix la perseverança i sobretot l’eficient treball del consistori per aconseguir-los. I la clara voluntat dels seus governants per donar una embranzida al municipi, desprès de que els gairebé tres anys de pandèmia hagin sotragat el model turístic del que encara depèn majoritàriament la vila selvatana

Sis són els principals projectes en els que Lloret invertirà els fons Next Generation. A la rehabilitació del nucli antic hi destinarà prop de 2.000.000 d’euros. A la rehabilitació integral del Mercat Municipal 2.500.000 euros. A projectes de formació i digitalització gairebé 500.000 euros. A millorar la mobilitat i seguretat prop de 1.500.000 euros. Aquest projecte contempla la construcció de nous carrils bici, d´aparcaments dissuasius i d’un carril Bus-Ràpid que connecti amb Blanes i, sobretot, amb l’estació de RENFE. Finalment, més de 600.000 aniran destinats als emblemàtics Jardins de Santa Clotilde, on, entre altres millores , s’ha previst la construcció d’un amfiteatre.

Està clar que tots aquests projectes no es faran en quatre dies (alguns trigaran més de dos o tres anys) però palesen una lúcida mirada a mig i llarg termini de la gent que regeix el municipi lloretenc. Una mirada cap el futur, l’existència d’un projecte estratègic per a la vila i denoten, sobretot, energia i treball. Amb seguretat hi deuen haver hagut ( i hi hauran) discrepàncies, desencontres, clar-obscurs, entrebancs, etc però una vegada més alguns blanencs ens quedem amb cara de moniato quan comparem algunes dinàmiques del nostre municipi amb les que es generen sis quilometres més al nord.

He buscat informació a la xarxa sobre Blanes i els Next Generation. L’única cosa que he sabut trobar és l’existència d’una associació que porta aquest nom, i que ubicada a la Plaça 11 de setembre es va crear per, des de la seva experiència com a monitors, omplir de sentit i continguts les estones de lleure del jovent. Un objectiu sens dubte lloable. Pel que fa als fons europeus res de res. Però, no em feu gaire cas, sóc dels que va arribar un pel tard a les noves tecnologies i el meu domini de les xarxes i de la recerca d´informació «on line» és limitat.