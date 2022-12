La beca e-health del Col·legi de Metges de Girona i el Campus Salut de la Universitat de Girona (UdG) ha recaigut, enguany, en un projecte de telemonitoratge als pacients de l’Atenció Domiciliària Integral de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. El projecte proposa implantar, a través d’una aplicació i una plataforma digital, una nova forma de seguiment a temps real dels pacients que són a casa, la qual permeti avançar cap a la medicina personalitzada.

La idea és que el pacient o el cuidador i l’equip professional estiguin permanentment connectats. El pacient o cuidador a través d’una aplicació mòbil que es descarrega de forma gratuïta i que s’activa mitjançant un codi QR, configurat prèviament des del mateix hospital; i l’equip professional a través de la plataforma mHealth web que pot consultar des del despatx o des de qualsevol tauleta quan està al domicili del pacient o en ruta.

A l’aplicació, els pacients o cuidadors hi hauran d’introduir periòdicament constants vitals i qüestionaris clínics que els professionals rebran i s’integraran directament a l’historial clínic. Aquest historial estarà disponible per tots els professionals sanitaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i de fora.

El telemonitoratge busca millorar la seguretat i l’experiència de l’usuari, qui se sentirà més controlat sabent que l’equip sanitari rebrà avisos en cas d’introduir valors alterats. També millorarà l’eficiència clínica perquè permetrà que els professionals tinguin una visió global de l’evolució dels pacients, que disposin de la història clínica en cada moment i que ajustin l’atenció a les necessitats de cada usuari.

Fins ara, per exemple, l’equip sanitari feia un contacte telefònic a primera hora amb els usuaris per preguntar com havien passat la nit. Amb la nova eina, aquesta trucada es podrà substituir per la consulta de les dades introduïdes pels usuaris a la plataforma, amb el valor afegit que es treballarà amb dades més fiables i amb un seguiment evolutiu que permetrà ajustar l’atenció. Aquesta informació permetrà, per exemple, optimitzar la ruta domiciliària i atendre primer aquells pacients que ho puguin necessitar.

El programa pilot es durà a terme durant 12 mesos i s’adreçarà a pacients majors de 60 anys que estiguin ingressats a les unitats d’Hospitalizació a Domicili de la Corporació i que tinguin descompensació de patologia respiratòria crònica o descompensacions mixtes de patologia respiratòria i cardíaca. L’objectiu és disminuir les consultes a urgències i els ingressos d’aquest grup de pacients.

El projecte està liderat per Griselda Manzano, Cap d’Atenció Domiciliària Integral (ADI) de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) i Esther Ferrer, metge internista a Hospitalització a Domicili i coordinadora assistencial d’ADI de la CSMS. També hi participen professionals de medicina de família, d’infermeria, de documentació clínica, analistes i programadors informàtics, entre altres.

A Espanya, el sistema de telemonitorització domiciliària ha estat provat amb èxit en pacients d’atenció primària a Lleida i al País Basc amb insuficiència cardíaca i malaltia pulmonar obstructiva crònica.