Els treballs de conservació i millora del pont de la Gi-682, que uneix Blanes (Selva) i Palafolls (Maresme) han començat aquest dilluns. La infraestructura, que uneix els dos municipis i passa per sobre del riu Tordera, va ser l'única que es va poder utilitzar durant gairebé un any arran del temporal Gloria, que va afectar el de la via del tren i el de l'antiga carretera de Malgrat de Mar. La intervenció, que s'allargarà un mes, se centrarà a substituir les actuals tanques 'New Jersey' del costat del pont aigües amunt del riu per unes de noves. Després de Nadal, els treballs continuaran amb les reparacions previstes sota el pont, que no afectaran el trànsit rodat.

Mentre durin les obres, està previst que en determinats moments hi hagi circulació alternativa amb senyalització per garantir el pas. D'altra banda, coincidint amb les hores punta, es permetrà la circulació en doble sentit. Està previst que en algunes fases de l'obra es talli un carril i s'ofereixi pas alternatiu. Entre les actuacions previstes, hi ha la millora dels sistemes de contenció actualment instal·lats, i es posaran nous sistemes de contenció. Es farà el sorrejat, repicat i reparació de formigó. També es preveu determinar les causes de l'oxidació de les armadures de la biga per poder-la reparar.