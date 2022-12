El sindicat CSIF denuncia que «l'alcalde vol deixar morir» la Policia Local de Tossa de Mar. Així és com ho senten, afirma el sindicat, els components de la plantilla d'aquest cos policial.

Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) també s'afirma que el cos "està en precari". Alhora es destaca que falta personal, hi ha problemes a les dependències que les ha deixat "obsoletes" i també, que l'ajuntament deu hores extres als funcionaris. A parer seu, fa molt de temps que la Policia Local de Tossa "ha quedat obsoleta i denuncia que no s’hi ha fet "cap mena de millora ni adaptació". Per tot això, els agents estan "mal pagats, maltractats i se senten menyspreats" per part de l'Ajuntament, diuen els representants dels treballadors.

Aquesta situació "dificulta molt la tasca dels agents", assegura en un comunicat el CSIF on també s'afirma que tot i que el consistori "n'és molt conscient, però no mostra gens d'interès a negociar millores".

Una de les situacions que viu aquest cos policial és que està format en bona part per interins i, per tant, aquests no poden fer les mateixes funcions que un funcionari de carrera. Això representa, segons el CSIF que els agents de carrera estiguin assumint "una gran càrrega de treball i de responsabilitat". Als interins, d'altra banda, diu el sindicat, "els neguen el dret a fer vacances" i els sotmeten a condicions" lamentables".

D'altra banda, el sindicat afirma que els últims tres graduats a l'Escola de Policia han marxat a altres cossos policials per"total manca de suport i la manca de possibilitat real de promoció econòmica i professional" a Tossa. Aquestes baixes s'han intentat suplir però amb una oferta pública de places en comissió de serveis, però, diu el CSIF «cap agent» d'altres policies locals ha mostrat interès perquè «les condicions de treball i sou són precàries».

L'aspecte econòmic també preocupa al CSIF a Tossa, ja que assegura que els sous dels agents "estan molt per sota" del de poblacions properes i de característiques similars. Afirma que als funcionaris de carrera "se'ls deuen hores extres i quan sol·liciten recuperar aquestes hores, se'ls deneguen". La solució de l'alcaldia ha estat treure un decret informant que en data 15 de gener aquestes hores les perdran, denuncia el sindicat.

Sense lloc per les víctimes de violència masclista

Un exemple de l'estat de les dependències és que si bé Tossa de Mar -junt amb Lloret i Blanes- és un dels municipis de Catalunya amb més denúncies per violència masclista.

En canvi, a comissaria «no disposen d’un lloc adequat per a la seva correcta atenció, sense poder oferir-los ni tan sols un got d’aigua ni un lloc amb privadesa i calefacció». Acusen l'alcalde de "no valorar la policia" com l’eina de lluita contra la violència de gènere que és, ni tenir "gens de respecte" vers al tracte amb aquestes víctimes.